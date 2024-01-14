Cem Yılmaz sahnelere “CMXXIV” ile dönüyor
Cem Yılmaz geçtiğimiz haftalarda yeni gösterisinin adını duyurarak haberi sosyal medyadan vermişti. Sanatçının "CMXXIV" adını taşıyan yeni performansı 7 Şubat tarihinden itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cem Yılmaz geçtiğimiz haftalarda yeni gösterisinin adını sosyal medyadan Cem Yılmaz CMXXIV – 2024 başlığıyla açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise #DünyaDeğişsin tag’ini yayınladı. Cem Yılmaz’ın uzun bir aranın ardından "CMXXIV" adını taşıyan tek kişilik stand up gösterisi 7 Şubat tarihinden itibaren Zorlu PSM’de seyircilerle buluşacak. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek bu özel gösterinin satışa sunuldu.