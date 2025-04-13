Çikolata dünyası İstanbul’da sahne alıyor

Çikolata tutkunları İstanbul’da buluşuyor. İstanbul Kongre Merkezi’nde Sözen Group’un organizasyonuyla Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek etkinlik, "Kreatif lezzetler" temasıyla düzenlenecek. Çikolata severlerden sektör profesyonellerine, girişimcilerden sanat ve inovasyon tutkunlarına kadar geniş bir kitleyi bir araya getirecek Salon Du Chocolat ziyaretçilere hem lezzet hem de görsel bir şölen sunacak.

Sektörün önemli isimleri

Salon Du Chocolat İstanbul, yerli ve yabancı çikolata ustalarını, kakao üreticilerini, unlu mamul ve şekerleme firmalarını, kahve ve içecek markalarını, yemek bloggerlarını ve sektöre yön veren isimleri buluşturacak. Antonio Bachour, Janice Wong, Joanna Artieda ve Gianluca Fusto gibi dünyaca tanınmış çikolata ve pastry şeflerinin katılacağı etkinlik uluslararası iş birlikleri ve networking fırsatları için de bir köprü olacak. Türkiye’nin önde gelen pastacılık markaları ve artisan bakery temsilcileri de stantlarında yenilikçi ürünlerini sergileyerek sektörel gelişmelere ışık tutacak.

Çikolata elbiseler

Etkinliğin en çok merak edilen bölümlerinden biri, çikolata ve modayı birleştiren Chocolate Fashion Show olacak. Ödüllü çikolata şefi Janice Wong, Naramaxx tasarımcılarıyla iş birliği yaparak çikolata kaplı özel bir koleksiyon hazırladı. Bu defilede, çikolata sadece bir lezzet değil, aynı zamanda sanatsal bir malzeme olarak modellerin üzerinde hayat bulacak. Salon Du Chocolat İstanbul, iki gün boyunca dopdolu bir programla ziyaretçilerini ağırlayacak. Dünyaca ünlü şeflerin canlı performansları, en yeni pastacılık trendlerinin sergilendiği özel alanlar, interaktif workshoplar ve ilham verici söyleşiler katılımcıları bekliyor. Otellerin pastry şefleri ve üniversite öğrencilerinin katılacağı yarışmalar, genç yeteneklerin becerilerini sergileyeceği bir sahne olacak. Ziyaretçiler, çikolata yapım tekniklerini öğrenme, farklı tatları deneme ve sektördeki son yenilikleri keşfetme fırsatı bulacak; aynı zamanda sanatla lezzetin buluştuğu bu yolculukta keyifli anlar yaşayacak.

Bilet ve detaylar için

Çikolata, pastacılık ve artisan bakery dünyasının buluşması, 18-19 Nisan tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Daha fazla bilgi ve biletler için Salon Du Chocolat İstanbul resmî web sitesi ziyaret edilebilir.