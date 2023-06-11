Da Vittorio yazı yeni İtalyan menüsüyle karşıladı
Yeni menüde aralarında Pecorino peyniri ve özel sosu ile ev yapımı tagliatelle, Katalan usulü ılık karides, limon soslu deniz levreğinin de bulunduğu birçok lezzet yer alıyor.
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Mövenpick Hotel Istanbul Bosphorus’un roof’unda bulunan İtalyan restoranı Da Vittorio Ristorante Italiano’de şef Vittorio Sindoni yaz mevsimi menüsünü sunmaya başladı. Menüde bulunan lezzetler arasında Pecorino peyniri ve özel sosu ile ev yapımı tagliatelle, Katalan usulü ilık karides, limon soslu deniz levreği de yer alıyor.