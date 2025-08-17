DasDas yeni sezonda ‘Açık İlişki’ ile sahneye hızlı giriş yapıyor

Anadolu Yakası’nın kültür, sanat ve eğlence merkezlerinden DasDas, yaz boyunca kapılarını açık tutarken yeni tiyatro sezonuna iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 5 Eylül akşamı prömiyerini gerçekleştirecek olan ‘Açık İlişki’ oyunu, Binnur Kaya ve Mert Fırat’ı ilk kez tiyatro sahnesinde bir araya getiriyor. Ünlü ikili, aynı zamanda oyunun uyarlamasını, yönetmenliğini ve tasarımını da birlikte üstleniyor.

Dario Fo ve Franca Rame’nin 1983 yılında yazdığı komedi-satıra türündeki ‘Açık Aile’ oyunundan uyarlanan ‘Açık İlişki’, evlilik kurumundaki kadın-erkek eşitsizliği, cinsiyet rolleri ve ilişkilerdeki çifte standartları mizahi ve eleştirel bir dille sahneye taşıyor. Türkçe çevirisi Füsun Demirel tarafından yapılan oyunun müzikleri Persenk’e, dekor ve ışık tasarımı ise Cem Yılmazer’e ait. Reji asistanlıklarını ise Duygu Gürler ve Elif Mandan üstleniyor.

DasDas’ın yeni sezon prodüksiyonu ‘Açık İlişki’, tiyatroseverlere hem düşündürücü hem de eğlenceli bir deneyim vaat ediyor. Oyunun biletleri mobilet.com ve biletinial.com üzerinden temin edilebilir. Yeni sezonun detaylı programı için dasdas.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.