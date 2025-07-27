Denizcilik hazineleri Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine ışık tutan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, denizcilik tutkunlarını büyüleyen koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Sadun Boro’nun dünya turuna çıktığı Kısmet Gemisi, dünya turu yapan en küçük Türk teknesi Uzaklar, Şehir Hatları’nın ikonik vapuru Fenerbahçe ve Boğaziçi Gezinti Kayığı’ndan kayıklara, kanolara kadar uzanan geniş bir yelpaze müzede sergileniyor. Rahmi M. Koç’un çocukluktan gelen deniz tutkusunun eseri olan bu koleksiyon, denizcilik tarihine adanmış bir hazine niteliğinde.

Okyanusları aşan küçük dev

Müzenin en özel parçalarından biri, Nordic Folkboat sınıfındaki Rondetto. 1965’te suya indirilen ve John Illingworth tarafından tasarlanan bu 7,40 metrelik tekne, adını ilk sahibi deniz binbaşısı David Gay’in yarış atından alıyor. 1968’de İtalyan denizci Erik Pascoli tarafından satın alınarak güçlendirilen Rondetto, aynı yıl Pascoli’nin Portsmouth’tan Dominika’ya 47 günde tamamladığı solo Atlantik geçişiyle tarihe geçti. Bu yolculuk, Pascoli’yi Atlantik’i tek başına geçen ilk İtalyan yaparak “Portsmouth’tan Portsmouth’a, Rondetto ile Atlantik Geçişi” adlı kült kitabın doğuşuna ilham verdi.

Yanmar dizel motorlu, 4 ton deplasmanlı Rondetto, 1981’de Pascoli’nin arkadaşı Bruno Pietrangeli’ye satıldı ve 1983’te Tenerife’den Martinique’e 30 günde, 1986’da ise Cebelitarık’tan Brezilya’ya 41 günde iki solo Atlantik geçişi daha gerçekleştirdi. İtalyan okyanus yelkenciliği tarihinde önemli bir yere sahip bu küçük ama güçlü tekne, Rahmi M. Koç Müzesi’nde deniz tutkunlarını bekliyor.

Ziyaret bilgileri

Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen Rondetto ve diğer denizcilik hazineleri, tarih ve macera tutkunlarına ilham vermeye devam ediyor. Müzeyi ziyaret ederek bu eşsiz koleksiyonu keşfetmek için www.rmk-museum.org.tr adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.