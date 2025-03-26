EN YAKIT bayramda elektrikli araçlarla özgürce seyahat edebilmek için 5 rota önerdi

GAZİANTEP

İşte Ramazan Bayramı’nda tercih edebileceğiniz 5 ‘kesintisiz özgürlük’ rotası:

1. Ankara > Muğla: İç Anadolu’dan Ege’nin Serin Sularına

Başkentten yola çıkıp Polatlı ve Afyon üzerinden, Denizli’nin travertenlerini ve tarihi Hierapolis kalıntılarını ziyaret ederek Muğla’nın göz alıcı kıyılarına ulaşabilirsiniz. Yol üzerinde Uşak’ta meşhur tarhanayı ve Denizli’de tandır kebabını tatmadan geçmeyin! Muğla’da ise Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi turistik beldelere doğru yol alabilirsiniz.

Şarj istasyonları: Başkent Candaş Mola Park Dinlenme Tesisleri, Afyon Çarşı Lokumcusu, Pamukkale Colossae Thermal & Spa Hotel, Caprice Premium AVM

2. İstanbul > İzmir: Klasik Ege Kaçamağı

Türkiye’nin en popüler seyahat rotalarından biri olan İstanbul-İzmir hattı, bayram tatilini şehir kalabalığından uzak, Ege’nin huzurlu kıyılarında geçirmek isteyenler için ideal. Bursa’da iskender kebabı yiyebilir, Susurluk’ta bir mola vererek köpüklü ayranınızı yudumlayabilirsiniz. İzmir’e vardığınızda ise Çeşme, Alaçatı ve Seferihisar gibi sahil kasabaları sizi bekliyor.

Şarj istasyonları: Doğalhane Dinlenme Tesisleri, Oksijen 68 Tesisleri, Oksijen 167 Tesisleri, Adal Gross Market Turgutlu

3. İstanbul > Trabzon: Karadeniz’in Yeşiline Yolculuk

Uzun ama bir o kadar keyifli bir rota! İstanbul’dan çıktıktan sonra Bolu’nun çam ormanları, Samsun’un Karadeniz kıyıları ve Ordu’nun enfes manzaraları eşlik ediyor. Yol boyunca Samsun’un meşhur pidelerini, Ordu’nun fındığını ve Giresun’un karalahana sarmasını tadabilirsiniz. Trabzon’a vardığınızda, tarihle doğanın iç içe geçtiği Sümela Manastırı’nı keşfedebilir ve Uzungöl’ün büyüleyici manzarasında huzur bulabilirsiniz.

Şarj istasyonları: Highway Outlet AVM, Akbak Tesisleri, Lovelet Outlet AVM, Okumuş Park & Motel, Cemilusta Akçaabat Köfte

4. Ankara > Gaziantep: Tarih ve Lezzet Dolu Bir Yolculuk

Bayramda lezzet turu yapmayı düşünenler için harika bir seçenek! Ankara’dan çıkıp Aksaray üzerinden Kapadokya’nın büyüleyici vadilerine uğrayabilir, Kayseri’de mantı molası verebilirsiniz. Adana’ya yaklaşırken kebapları tatmalı, Gaziantep’te baklava ve katmer ile bayram tatlınızı tamamlamalısınız. Zeugma Mozaik Müzesi ve Bakırcılar Çarşısı gibi tarihi noktaları gezmeden dönmeyin!

Şarj istasyonları: Tuz Gölü Tesisleri, Gülpınar Tesisleri, İpekyolu Mola Tesisleri

5. Adana > İzmir: Akdeniz’den Ege’ye Lezzet ve Manzara Rotası

Adana’dan başlayan yolculukta Pozantı ve Konya üzerinden giderken Mevlâna Müzesi’ni ziyaret edebilir, Afyon’da sucuğun ve kaymağın tadını çıkarabilirsiniz. Son durak İzmir’de sizi sıcacık kumrular ve Ege’nin serin havası bekliyor!

Şarj istasyonları: Grand Millennium Konya Hotel, Afyon Çarşı Lokumcusu, Adal Gross Market Kula

Kesintisiz özgürlük

Geniş şarj ağı, doğru lokasyon, müşteri memnuniyeti ve mil avantajıyla öne çıkan EN YAKIT, tüm rotalarda kullanıcılara aracını şarj ederken kaliteli ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Sürücülere, planladıkları lokasyonlara özgürce ulaşma imkânını amaçladıklarını belirten EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Şu anda 200 km menzili olan araçlarla EN YAKIT’ın şarj noktalarından ikmal yapanlar bugün tüm Türkiye’de özgürce seyahat edebiliyor. Şarj istasyonlarımızı, sık mola verilen noktalarda, geniş yeme-içme seçenekleri, dinlenme alanları ve hijyenik tuvalet imkânları sunan tesislerde konumlandırmaya dikkat ediyoruz. Bu sayede sürücüler, aracını şarj ederken kaliteli ve keyifli vakit geçirme fırsatına sahip oluyor” dedi.

Sıra beklemek yok

Şenses, En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisi sayesinde kullanıcılara, şarj işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde başlatma imkânı sunduklarını söyledi. Herhangi bir ödeme kartı ya da QR gibi şarj başlatma seçeneklerine gerek kalmadan sadece soketi takarak otomatik olarak şarj başlatabilen bu teknolojiyle kullanıcıların zamandan tasarruf ettiğini ve herhangi bir ek işlem gerektirmeyen bir deneyim yaşadıklarını aktaran Şenses “Uygulama üzerinden kolayca şarj istasyonu rezervasyonu yapma olanağı sağlayan randevu sistemiyle kullanıcıların istasyonlarımızda sıra beklemeden şarj yapmalarına yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.