Erciyes'in zirvesinde ikinci kez dünya şampiyonası heyecanı

Türkiye’nin tanıtım ve spor turizminde öne çıkması için dünyanın en önemli şampiyonalarından birisi olan FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Snowcross World Championship) Tanıtım Toplantısı, Erciyes Kardan Adam Tesisleri’nde gerçekleşti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes'te gerçekleştirilen, FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Tanıtım Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve basın mensupları katıldı.

Bu yıl 15-16 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşecek ve şuana kadar 13 ülkeden kadın ve erkek olmak üzere 32 sporcunun kayıt yaptırdığı şampiyonaya Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Rusya, Kanada ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeden onlarca kar motosikleti sporcusu katılacak. Kayıtların sürdüğü şampiyonaya ilerleyen günlerde katılımcı sayısının artması ön görülüyor.

Erciyes’in pek çok sertifikaya sahip olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Laf ile uluslararası standartta kayak merkeziyiz demekle olmuyor. Elbette bunun akredite kuruluşlar tarafından taçlandırılması ve sertifikalandırılması bizim için önemli ve anlamlıydı. Güvenli bir kayak merkezindeyiz. Güneş her zaman deniz ile buluşacak değil ya, dışarıya baktığınız zaman güneş pırıl pırıl, güneş kar ile de buluşabiliyor” ifadelerinde bulundu. Konuşmasında Erciyes’i dünyanın hizmetine sunmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in şehir için bir su kaynağı olduğuna da işaret etti.

“Önümüzdeki sezon Erciyes Kayak Merkezi termalle de buluşacak"

Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin ve Kayseri’nin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirme anlayışı ile hareket ettiklerini sözlerine ekleyerek bu doğrultuda Erciyes Kayak Merkezi’ne Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni eklediklerini dile getirdi. Ayrıca bununla da yetinmediklerini paylaşan Büyükkılıç, “Bu da yetmedi. Bu defa termalle de buluşturalım Erciyes’i dedik. O yönde de yaptığımız çalışmalar ile önümüzdeki sezon termalle de buluşmuş bir Erciyes Kayak Merkezi’nden söz edeceğiz. Durmak yok, hizmetten hizmete, kaliteden kaliteye ve insanlığa en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Konuşmasında, SNX Türkiye FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın ikincisinin yapılacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Yarışmanın çeşitliliğini sizler de takip ediyorsunuz. Ama profesyonel olarak ikinci kez yapılacak olan yarışmanın, geçen senekinden daha profesyonel ve daha da verimli olacağına inanıyorum. Çünkü geçen sene ilk olmasına rağmen bu kadar ses getirmiş, 850 milyon insana şehrimizle ilgili bu olumlu paylaşım ulaşmış ise bu sene herhalde milyarı geçeceğine inanıyorum” dedi.