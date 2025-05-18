Eskişehir 4. Kitap Fuarı’nı gezmek için son gün 25 Mayıs

Eskişehir Ticaret Odası – Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen 4. Kitap Fuarı, Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle; Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret Odası’nın destekleriyle gerçekleştiriliyor. 204 marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşunu bir araya getirecek fuar, 400’e yakın yazar ve şairi okurlarıyla buluşturacak.

Zengin etkinlik programı

Dokuz gün sürecek fuarda, 72 kültür etkinliği düzenlenecek. Panel, söyleşi, atölye ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra imza günlerinde Ayşe Yüksel, Banu Avar, Kahraman Tazeoğlu, Mustafa Balbay, Nedim Gürsel, Tuna Kiremitçi, Saygı Öztürk, Ziya Selçuk gibi usta isimler ile Aslı Arslan, Emre Gül, Zeynep Sahra gibi genç yazarlar okurlarıyla bir araya geliyor. Fuar, kitap, dergi, gazete ve süreli yayınların sergileneceği geniş bir platform sunuyor.

Ücretsiz ring seferleri

Ziyaretçilerin fuar alanına rahatça ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferleri düzenleniyor. Tramvay Durağı ile Fuar Alanı arasında karşılıklı seferler, her gün saat 11.00, 13.00 ve 15.00’te yapılacak. Girişin ücretsiz olduğu fuar, 10.00-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Önemli veriler

Fuarın açılışında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak, yayıncılık sektörünün zorlu bir dönemden geçtiğini vurguladı. 2024’te Türkiye’de yaklaşık 700 milyon kitap üretildiğini, kişi başına 8 kitap düştüğünü belirtti. YAYFED verilerine göre, bandrole tabi kitap üretimi 413 milyonun üzerinde gerçekleşirken, ISBN atanan farklı başlık sayısı 92 bin 595 oldu. Ak, nitelikli içerik üretiminin zihinsel ve kültürel erozyona karşı önemine dikkat çekerek, kütüphanelerin yaygınlaştırılması ve okuma kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. PİSA sınavında Türk öğrencilerin okuduğunu anlamada 40. sırada yer aldığını hatırlatan Ak, kitap fuarlarının okur-yazar buluşmaları için kritik bir rol oynadığını söyledi.

Fuarla ilgili güncel haberler, etkinlik takvimi ve imza günleri www.kitapfuarieskisehir.com adresinden; facebook/tuyapkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarından takip edilebilir.