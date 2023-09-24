Four Seasons Hotel Sultanahmet Avlu Restaurant’da sürpriz öğle yemeği!

Four Seasons Hotel Sultanahmet’teki toplantımız ileri bir tarihe ertelenince otelin yeşillikler içindeki bahçesinde yer alan Avlu’da yemeğe karar verdim öğle yemeğini… Daha önceki deneyimlerimden Executive Chef Özgür Üstün’ün yönetimindeki mutfak ekibinin özel olarak seçilen kaliteli ve taze ürünleri kullanarak hazırladığı lezzetlerle Anadolu mutfağına modern yorumlar kattığını biliyordum. Şefin otelde yetiştirdiği çeşitli otlar ve yeşillikler de yemeklere ayrı bir tazelik kazandırıyordu.

Yemeğe, zeytinyağlı Urla enginarı ile başladım. Şeftali ve anasonlu soğuk enginar çorbası, pirpirim otu salatası, şeftali, taze bakla ve reyhan ile servis edilmişti. Ardından kefal havyarı “bottarga” aromalı patates lokma, deniz börülcesi, domates, Edremit zeytini, roka sos ve reyhan ile sunulan ahtapot geldi. Ana yemek, Trakya kuzu üçlemesi idi. Kuzu küşleme, kuzu şaşlık ve kuzu sırtı bulunuyordu. Kuzu göbeği mantarı, köz arpacık soğan, ılık domates salatası, ızgara bamya, isotlu ve incirli pekmez suyu eşliğinde geldi önüme… Ayrı bir tabakta biber salçalı ve cevizli Antep firik bulguru bulunuyordu. Tatlı olarak tarçınlı çıtır kadayıf, ortasında Maraş dövme dondurma ve içinde karadut sosu ile servis edilmişti.

Bu sürpriz yemek sonrası Özgür Şef’in lezzetlerinden bir kez daha memnun ayrıldım. Ayrıca, Avlu’da pazar günleri Mest Band’in canlı performansı olduğunu da öğrendim.