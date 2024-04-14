Gastrosafaride lezzet peşinde iki saat!

Safari sözcüğünün anlamlarından birisi, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “katılımcıların vahşi hayatı yerinde görmelerini sağlayan turistik gezi”dir. “Benim sözlüğüm”de ise bir başka anlamı daha vardır; “farklı farklı lezzetlerin başka başka restoranlarda belirli süre içinde peş peşe tadıldığı yolculuk.” Yani safarinin bendeki karşılığı “gastrosafari”dir.

Bu lezzet serüvenini en son, Antalya Belek’teki Gloria Serenity Resort’ün sekiz farklı a la carte restoranından altısını iki saat içinde dolaşıp menülerinden ikişer yemeği sadece tadımlık alarak yaşadım.

Gloria Serenity Resort’ün her biri Türk ve dünya mutfağından farklı konseptlerde hizmet veren sekiz a la carte, üç snack ve bir 7/24 hizmet veren restoranı, yüzlerce tarifi menüsünde bulunduran el yapımı dondurma dükkânı, pastane ve çikolata mağazası bulunuyor.

Executive Şef Muharrem Aydoğan

Muharrem Şef eşlik etti

Safaride bana Gloria Serenity Resort’ün Executive Şefi Muharrem Aydoğan eşlik etti. Çeyrek asırlık meslek hayatının 11 yılını Gloria çatısı altında geçiren Muharrem Şef, menüleri hazırlarken lezzetin yanı sıra geniş misafir portföyüne hitap edebilmeye dikkat ettiğini söyledi.

Yolculuğumun ilk durağı, tamamen yerli ve yerel ürünlerin çağdaş teknikler ile yorumlandığı modern Anadolu ve Türk mutfağı konseptini açık mutfak konseptiyle misafirlerinin beğenisine sunan Chef A la Carte Restaurant ile başladı:

Memiş Alkan Usta’nın hazırladığı Zeytinyağlı Pancar Confit (pancar turşusu, pancar sorbe, pancar püre, keçi peyniri), Adana Kebabı(domates emulsion / birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımı, siyah sarımsaklı yoğurt, mısır tortilla, sumaklı soğan) deneyimledikten sonra sıra Fuego Steak House’a geldi.

Steak House

Menüsünde dry-aged (kuru yaşlandırma tekniğiyle) ortalama 28 gün dinlendirilmiş etler, t-bone, porterhouse, tomahawk gold ve rib eye steak’in de bulunduğu Fuego Steak House’da tattığım iki lezzetten biri Steak Carpaccio (preslenmiş dana eti, roka, parmesan granül, hardal, taze karabiber, balsamik glaze, sızma zeytinyağı), diğeri Rib Eye Steak (ızgara sebzeler, demiglace sos) idi…

7/24 açık olan Estela A la Carte Restaurant’da Mısır Unlu Çıtır Kabak (tahinli ve patlıcanlı yoğurt, mısır unlu çıtır kabak), Mantı (el yapımı mantı, domates sos, sarımsaklı yoğurt sos, tereyağı ve nane) sunuldu.

Zaman nedeniyle uğrayamadığım Traces Beach Bar & Restaurant, Estela’dayken menüsünden lahmacun gönderdi…

Japon ve Fransız restoranları

Japon mutfağının özel tariflerini yine Japon restoranları atmosferinde bir araya getiren Aka A La Carte Restaurant’da taze suşiler, tempuralar (un-baharat karışımına bulanmış ve derin yağda kızartılmış deniz ürünleri), teppanyakiler (Japon mutfağında demir tava kullanılarak yapılan yemeklerin genel adı) gibi birçok lezzet gastronomi tutkunlarının beğenisine sunuluyordu. Benim iki ürünüm Ebi – Tempura (harca bulanıp kızartılmış karides), Gyu Yakiniku yani Japon berbeküsü (tavada kızartılmış marine edilmiş bonfile dana eti, soğan, kırmızı biber, çıtır sarımsak ve yakiniku sos) oldu.

Fransız mutfağının tatlarını sunan Le Jardin Restaurant’da Carabineros Karides yani kırmızı karides (trüf sosu, avokado püre, turşu balkabağı, granny smith elma), etin kemiklerinin çıkarılmasından sonra doldurup rulo şeklinde sarılmasıyla yapılan Tavşan Ballotine (havuç püre, brokoli, kumkat, baby turp, havuç sos) tadımından sonra iki saat on dakika içinde damağımın şenlendiği gastrosafarimizi bitirdik.

Gloria Serenity Resort’ün restoranlarından ocakbaşı deneyimi sunan Kül’ün zırhtan geçirilerek hazırlanan kebap çeşitleri, Konya etli ekmeği, çiçek bamya çorbası, Diyarbakır ev yapımı nar ekşili kuru biberi, çok sayıda mezeleri ve yağlı kara gibi lezzetlerini bir gün önce tattığım için safari programında yer almadı.

Sabah kahvaltılarını ve öğle akşam yemeklerini yediğim açık büfe Ana Restaurant da yine safaride yoktu…

Her durağından ayrı ayrı keyif aldığım, sunulan lezzetlerden memnun kaldığım bu gastronomi yolculuğu için Muharrem Aydoğan’ı ve ekibini tebrik edip ayrılırken şef, kendisi için çok önemli bir noktaya dikkat çekti ve “benim için yüksek kalitede standardı korumak çok önemli. Örneğin bu sene gelen bir misafirimiz tattığı lezzeti ve dokuyu gelecek sene de aynı şekilde bulmalı” dedi. Çok seyahat eden ve bu konuda çok sıkıntı yaşayan biri olarak tamamen katılıyorum…