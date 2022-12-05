“Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane”

Türk kahvesi kültürü ve geleneği 2013 yılı itibariyle ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilmişti. Kahvenin, misafirperverlik ve arkadaşlığın işareti olarak kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Örneğin özel konuklara, saygıyı göstermek için günlük hayatta kullanılanlardan daha özenli ve özel fincanlarla kahve servisi yapılır. Kahve Dünyası’nın 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü özelinde kahve tüketim alışkanlarına dair gerçekleştirdiği araştırma da “En köpüklü Türk Kahvesini misafire ikram ettiğimizi” ortaya koyuyor. 15 ilden bin 650 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçları, Türk kahvesi tüketim alışkanlıklarının son üç yıldaki değişimine de ışık tutuyor.

Araştırma, Türk kahvesinin en çok nerede, ne zaman içildiği, nasıl muhafaza edildiği, hangi yöntemle pişirildiği ve sunumu ile ilgili dikkat çekici veriler sunuyor.

Sade ve sohbet eşliğinde

Araştırma sonuçlarına göre toplumun Türk kahvesi içmekten en çok keyif aldığı yer, yüzde 73.21 oranıyla evleri. Evi sırasıyla ofis ve kafeler takip ediyor. 2019 yılı araştırma sonuçlarına göre, Türk kahvesini orta şekerli sevenlerin oranı yüzde 55 iken bu oran 2022 yılında yüzde 33’e kadar geriliyor. Bu yıl yapılan araştırmanın sonuçlarına göre yüzde 41 oranı ile en çok sade Türk kahvesinin tercih edilmesi, yıllar içerisinde değişen tüketici alışkanlıklarına bağlı olarak şeker tüketimini azaltmaya yönelik eğilimin arttığını gösteriyor.

Günün her saati

2020 yılında en çok akşam saatlerinde içilen Türk kahvesi, bu yıl yüzde 37.76’lık bir oranla, en çok günün ilk öğünü olan kahvaltıdan sonra tercih ediliyor. Ancak kahvaltıdan sonra kahve keyfini günün her saatine yayanların oranı da yüzde 33,27 ile ikinci sırada yer alıyor. Türk kahvesini geleneksel fincanda mı duble fincanda mı tercih edersiniz sorusuna yanıt olarak ise katılımcıların yüzde 73,7’si geleneksel fincanı tercih ettiğini belirtiyor.

Geleneksel pişirme

Araştırma, Türk kahvesini pişirmek için kahve makinelerinin yavaş yavaş geleneksel cezvelerin yerini almaya başladığını da ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı Türk kahvesini elektrikli kahve makinelerinde, yüzde 44’ü ise cezvede pişiriyor.

Nasıl muhafaza ediyoruz?

Araştırmaya katılanların yüzde 60.48’i kahve paketini açtıktan sonra kutu ya da kavanoza koyduğunu, yüzde 23,1’i vakumlu kabı tercih ettiğini, yüzde 16,24‘ü ise kendi ambalajında sakladığını söylüyor. Doğru saklama yönetiminin hava ile teması kesen vakumlu kavanoz, kutu vb. olması öneriliyor.

Misafire mutlaka köpüklü

Araştırmada ortaya çıkan çarpıcı verilerden biri de Türk kahvesinin ikram kültürünün hâlâ büyük bir titizlikle yaşatılması. Kendine Türk kahvesi pişirdiğinde köpüğü kaçsa da içerim diyenlerin oranı yüzde 66,7 iken aynı durum misafir söz konusu olduğunda köpüksüz kahve kabul görmüyor.

Tüm dünya tanımalı!

Araştırmada katılımcılar, Türk Kahvesi kültür ve geleneğini en çok hangi kıtada yaygın olarak görmek istersiniz sorusuna da dikkat çekici yanıtlar verdi. Buna göre, iki kişiden biri Türk kahvesinin en çok Avrupa'da yaygın olarak içilmesini istiyor. Avrupa’yı, Asya ve Amerika takip ediyor.