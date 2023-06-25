HAN Spaces Levent’in yeni sergisi “Mesai Saati”

Alkaş Gayrimenkul ve Nurus ortaklığı ile kurulan HAN Spaces yeni nesil çalışma alanları tasarlıyor ve yönetiyor. Sanatın herkes tarafından ulaşılabilir olduğu, aslında bir lüksten öte bir ihtiyaç olduğu gerçeği ile yola çıkan ArtPick ile esnek çalışma ofisi kullanıcılarını sanattan alacakları ilhamla verimliliklerini artırmayı amaçlayan, sanatı müzelerden ofislere getirme fikri ile farklı bir iş yapış şekli olan HAN Spaces “Mesai Saati” sergisini açtı. HAN Spaces ve ArtPick işbirliği ile gerçekleşen sergi dizilerinin 7.si olan “Mesai Saati” sergisi çalışanları ofisin edilgen ziyaretçileri olmaktan çıkarıp çalıştıkları mekanlara şekil veren etken bireyler haline getiriyor. “Mesai Saati” artık pandemi ile de değişen çalışma saatlerini HAN’da geçiren tüm bireylerin takip ettikleri, ilham aldıkları sanatçıların yapıtları ve bu bireyler arasındaki diyaloğu yansıtma fikrinden yola çıkan bir seçkiden oluşuyor.

Gizem Burteçin

HAN Spaces CEO’su Gizem Burteçin de konuyla ilgili “yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürümüzü tasarım ve teknolojiyle buluşturan HAN Spaces, sanatı çalışma alanlarına taşımaya devam ediyor. Sanatın çalışma alanlarında bir dekorasyon unsuru olmaktan çıkıp çalışanlara ve ziyaretçilere ilham vermesi düşüncesiyle HAN Spaces ev sahipliğinde birçok sergi gerçekleştirdik. ArtPick ile birlikte HAN kullanıcılarının özel seçkileri birlikte ‘Mesai Saati’ sergisi hazırlandı. Birbirinden farklı işlere ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz” dedi.

Tavaşi ve Özeren

ArtPick Kurucuları Lisya Tavaşi ve Seza Ünal Özeren “ArtPick’i kurarken ilk günden beri amaçlarımızdan biri sanat ile birlikte çalışmanın ve yaşamanın bireyler üzerindeki olumlu etiklerini bizzat deneyimleyebilecekleri bir alan yaratabilmekti. HAN Spaces ile yaptığımız bu iş birlikleri bize bunu sağlamakla kalmayıp, çalışanlar içinde sanattan ilham alabilecekleri ortamlar yaratabilmemize vesile oldu. 7.sini düzenlediğimiz bu sergide de şimdiye kadar bizimle birlikte aynı ortamda çalışan, yapılan sergilerin kendilerine ne kadar olumlu yansıdığını bize bildiren HAN sakinlerine kendi işyerlerinde kendi sergilerinin küratörleri olma fırsatını vermek istedik. Çok keyifli bir çalışma süreci ve başarılı sanatçı isimleri ile de ‘Mesai Saati’ sergimizi HAN çalışanları ile birlikte organize ettik” şeklinde konuştular.

Sergi, HAN sakinlerinden Foli Studio’nun kurucuları Onur Durna ve Ece Gökmenoğlu’nun seçkisi olan Cihan Öncü, Momento’nun kurucusu Zeynep Dağlı Kastro ve Inveon’un ortaklarından Yomi Kastro’nun seçtiği sanatçı Onur Gülfidan, Bediz Co. Kurucusu & İMA eğitmeni Bediz Yıldırım’ın seçkisi Ahmet Rüstem Ekici ve ArtPick kurucuları Seza ve Lisya’nın seçtiği sanatçı olan İnci Eviner’in yapıtlarının yanı sıra HAN Spaces ekibinden Gizem Burteçin’in için Studio Potato, Deha Çun için Alpin Arda Bağcık, Sinan Zeyyat Hatipoğlu için Özer Toraman ve Zeynep Akdilli Oral için de Yiğit Yazıcı’yı bir araya getiriyor.