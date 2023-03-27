Hilton Istanbul Maslak’ta Ramazan ayı boyunca beş farklı iftar menüsü

Hilton Istanbul Maslak, şirket ve gruplara özel iftar menüleri hazırlıyor. Sektörde otuz yılı aşkın deneyimi bulunan Executive Chef Ceyhan Aşcıoğlu ve ekibinin elinden çıkan menüler, 5 farklı alternatifle sunuluyor.

İftariyeliklerle başlayan Hilton Istanbul Maslak’ın set menüleri, seçime göre beş farklı çorba çeşidi ile devam ediyor. Ara sıcak olarak lezzetli ve doyurucu alternatifler sunulan menülerde, ana yemek seçenekleri geleneksel Türk mutfağının tatlarından oluşuyor. Ana yemeğin ardından ise beş ayrı menü için beş farklı tatlı seçeneği sunuluyor. İftarların vazgeçilmezi çay ve meşrubat ise limitsiz olarak set menüye dâhil.

Panoramik şehir ve Boğaz manzaralı The Roof etkinlik katında da özel iftar davetlerine ev sahipliği yapılabiliyor.