Hint yemekleri: Bir lezzet ve kültür yolculuğu

Hint yemekleri, zenginliği ve çeşitliliği ile dünya çapında ün kazanmış bir mutfağın ürünleri. Hindistan'ın geniş coğrafyası, farklı kültürleri ve dini inançları, bu çeşitliliğin temelini oluşturuyor.

Her bölgenin kendine özgü yemekleri, baharatları ve pişirme teknikleri var. Bol ve çeşitli baharat kullanımı Hint yemeklerinin en belirgin özelliği. Zerdeçal, kimyon, kişniş, garam masala, kakule, zencefil ve kırmızı biber gibi baharat yemeklere kendine özgü aroma ve lezzet katarken aynı zamanda sağlık faydaları da sağlıyor.

Vejetaryenliğin yaygın olduğu Hindistan'da, mercimek, sebze, pirinç ve ekmek gibi malzemeler vejetaryen Hint yemeklerinin temelini oluşturuyor. Kuzey Hindistan'da tereyağı ve krema ağırlıklı yemekler yapılırken, Güney Hindistan'da hindistancevizi ve pirinç temelli yemekler daha popüler. Kızartma, fırınlama, buharda pişirme ve tandırda pişirme gibi farklı pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanan Hint yemekleri arasında köri, tandır tavuğu, naan ekmeği, biryani, samosa, dal makhani ve Gujarati thali gibi lezzetler öne çıkıyor.

Madhu’s Chef de Cuisine Yüksel Yılmaz

Madhu’s

Geçtiğimiz günlerde, Londra'daki Hint restoran zinciri Madhu's’un, İstanbul Swissôtel The Bosphorus'taki ilk yurt dışı şubesinde bu lezzetlerden bazılarını deneyimleme fırsatı buldum. Madhu's, Group Executive Chef Amaardeep Anand “4. Jenerasyon Geleneksel Hint Mutfağı" anlayışıyla oluşturduğu menüsü ile geleneksel Hint lezzetlerini modern bir yorumla sunmayı hedefliyor.

Chef de Cuisine Yüksel Yılmaz’ın hazırladığı Madhu's yemekleri arasında Masaledar: Çeşitli baharatlarla marine edilmiş ızgara et yemeği; Tavuk Masala: Kremalı ve baharatlı bir sosla pişirilmiş tavuk yemeği; Punjabi Samosas: Patates ve bezelye ile doldurulmuş, kızarmış hamur işleri; Robata Chops: Özel baharatlarla marine edilmiş, ızgara kuzu pirzola; Gajar Ka Halwa Baklawa: Geleneksel Türk baklavasının Hint dokunuşlarıyla yeniden yorumlandığı imza tatlının da bulunduğu çok çeşitli Hint lezzetleri yer alıyordu.

Bunların yanı sıra Garlic Naan, Palak Patta Chaat, Chilli Paneer, Nyamah Choma, Chili Garlic Prawn, Murgh Makhni, Cucumber & Carrot Raita, Aloo Gobhi, Mix Vegetable Jelfrezi ve Saffron Rice… Tatlı olarak Kulfi Badam ve Gulab Jamun da sunulan yemekler arasındaydı.

İstanbul Swissôtel The Bosphorus'taki Madhu’s yalnızca otantik lezzetleri sunmuyor, haftanın belirli günlerindeki Hint dans şovları ve canlı performanslarla misafirlerine çok boyutlu bir deneyim yaşatmayı da hedefliyor.