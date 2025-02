İGA İstanbul Havalimanı'nda "İGA'nın Yüzleri" sergisi

İGA İstanbul Havalimanı’nın farklı kültürlerden insanları bir araya getiren küresel bir merkez olma özelliği, "İGA'nın Yüzleri / Bastığım Yerdeyim – The Faces of iGA / I Am Where I Stand" adlı yeni bir sergiye dönüştürüldü. İGA ART Galeri'de ziyarete açılan bu sergi, havalimanını ziyaret eden 100 farklı yolcunun portrelerini bir araya getiriyor.

Çok Kültürlülüğün Yansıması

Sergi, İGA İstanbul Havalimanı'nın sadece bir aktarma merkezi olmadığını, aynı zamanda dünyanın 321 farklı noktasına yapılan uçuşlarla farklı kültürlerin buluştuğu bir nokta olduğunu vurguluyor. Her bir portre, yolcuların umut, heyecan ve keşif dolu anılarının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Gülveli Kaya yapıyor ve 30 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebiliyor…

"Yeni rotaların heyecanıyla"

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, sergiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Yoğun yolcu trafiğimizle, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizin farklı kültürel geçmişlerinden doğan çeşitli ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz benzersiz hizmetlerle yolcu memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Sanata açtığımız yer ise, bu ilişkiye estetik ve duygusal bir boyut katıyor. Ayrıca misafirlerimizi sanatın iyileştirici ve barışçıl gücüyle buluşturmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum.”

Bilgen, "İGA'nın Yüzleri" sergisiyle, İGA İstanbul Havalimanı'nın sadece mesafeleri aşanları değil, aynı zamanda farklı kültürleri de bir araya getirdiğini bir kez daha görünür hale getirdiklerini belirtti. İGA ART Galeri'deki sergide yer alan her bir portrenin, ziyaretçileri çok kültürlü ve yeni rotaların heyecanıyla dolu bir yolculuğa davet ettiğini ifade etti.