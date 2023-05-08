İklim krizi ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmak için sergi

QNB Finansbank, Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu ortaklığında yaratılan “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisiyle iklim krizi ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. QNB Finansbank’ın genel müdürlük binası Kristal Kule’de açılan sergi, 18 Haziran’a kadar her Cumartesi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bubi, Bedri Baykam, Mehmet Özenbaş da dahil Türkiye çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin atık malzemelerden ürettiği 50 eseri barındıran serginin küratörlüğünü ise Denizhan Özer üstleniyor. Üretimlerinin temeline çevre sorunlarını yerleştirmiş 30 sanatçının çalışmalarını içeren “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisi kapsamında Özge Günaydın’ın geri dönüştürülmüş kompozit malzemeyle ürettiği gerçek boyutlu bir gergedan olan “Rhinovella”, Mehmet Özenbaş’ın Kuzey ormanlarının kesilen ağaçlarına dikkat çekmek amacıyla ürettiği “No 7”, Deniz Çobankent’in inşaat atıkları ile ürettiği heykellerin yanı sıra Türk çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin atık malzemelerden ürettiği eserler Kristal Kule giriş katında sergilenecek.

Sergiyle paralel olarak iklim krizi ve her geçen gün artan çevre sorunlarına dikkat çeken çocuk sanat atölyeleri de gerçekleştirilecek. Artkolik iş birliği ile hayata geçirilecek olan bu atölyelerde çocuklar küratör Denizhan Özer yönlendirmesiyle atık malzemelerden çalışmalar üretecekler.