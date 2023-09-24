İş Bankası Resim Heykel Müzesi 29 Ekim’de kapılarını sanatseverlere açıyor

İstiklal Caddesi’nde uzun yıllar Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren bina, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi adıyla, Cumhuriyetimizin 100. yılına bir armağan mahiyetinde, 29 Ekim’de kapılarını sanatseverlere açıyor. Zengin bir koleksiyon ile kültür sanat hayatına katılacak olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü görevine sanat tarihçi Ayşe Canan Atlığ getirildi.

1940’lı yıllardan itibaren titizlikle biriktirilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Hikmet Onat’a kadar 900’ü aşkın sanatçının 2 bin 500’den fazla eserinden oluşuyor. Koleksiyondan yola çıkılarak hazırlanan özel bir seçki Resim Heykel Müzesi ile ilk kez toplu olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Canan Atlığ

Kibele Sanat’ta görev değişikliği

Öte yandan, bu yıl 24. sezonuna merhaba diyecek olan ve usta sanatçıların retrospektif sergilerine ev sahipliği yapan Kibele Sanat Galerisi’nde de görev değişikliği oldu. Uzun yıllardır Kibele Sanat Galerisi Yöneticisi görevini sürdüren Nimet Özatağan’ın emekli olması üzerine, yönetici görevine Dr. Burcu Keskin getirildi.