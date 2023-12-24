İş Sanat, 2024’e Viyana Gala konseriyle merhaba diyor

İş Sanat yeni yıla 5 Ocak 2024 Cuma günü English Chamber Orchestra ile “Viyana Gala” konseri ile başlıyor. Soprano Corinne Cowling’in solist olarak yer alacağı konser, müzik ve dansı bir araya getiren Viyana valsleri ve polkalarla seyircisine rengârenk bir gece yaşatacak.

Kronos Quartet

Klasik ve çağdaş müziğin öncü toplulukları arasında yer alan Kronos Quartet, bir araya gelişlerinin 50’nci yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında 16 Ocak 2024 Salı, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak. David Harrington (keman), John Sherba (viyola), Hank Dutt (viyola) ve Paul Wiancko’dan (çello) oluşan Kronos Quartet, Darren Aronofsky’nin Oscar ödüllü “Requiem For A Dream” filminin müziği başta olmak üzere birçok filmin müziğiyle de biliniyor.

Kronos Quartet

Bahar konserleri

İş Sanat sezon programının yoğun ilgi gören ve biletleri kısa zamanda tükenen konserlerinin ardından bahar konserlerinin biletleri satışa sunuldu. Şubat ayında gerçekleştirilecekWiener Concert-Verein ve kemancı Timothy Chooi, mart ayında KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve piyanist Rüya Taner, nisan ayında Anima Musicae Chamber Orchestra ve Gwendolyn Masin konserlerinin biletleri Biletix’te.

16 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda keman virtüözü Aleksey Igudesman’ın İş Sanat için hazırladığı Beethoven ve Daha Fazlası başlıklı sürprizlerle dolu konserini de ajandanıza eklemeyi unutmayın.

Biletler Maximum Kart sahiplerine yüzde 10 indirimle satılacak. Konserlerde öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 20 TL’den satışa sunulacak bir kontenjan da ayrıldı.

Ahmet Muhip Dıranas şiirleri

Edebiyatımızın unutulmaz eserlerinin müzik ile harmanlandığı dinletiler İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Ahmet Muhip Dıranas’ın şiirlerinin yer aldığı “Aşklar Uçup Gitmiş Olmalı Bir Yazla” başlıklı dinleti bir park dekorunda, piyano eşliğinde, ilk sahnelenişinden 22 yıl sonra 22 Ocak 2024 Pazartesi akşamı İş Sanat seyircisiyle yeniden buluşuyor. Birçok filme ve tiyatro oyununa ilham olan, insanın evren ve doğa karşısındaki bireysel durumlarını, duygularını lirik bir biçimde dizelerine aktaran Dıranas’ın şiirlerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.

Parlayan Yıldızlar

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri 8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı Metehan Köklü (şan), Ada Yalın Yücel (keman), 29 Ocak 2024 Pazartesi Levent Ege Çakmak (viyola) ve Belit Çiftçi (viyolonsel) ile devam ediyor. İş Sanat Parlayan Yıldızlar seçmelerine bu sezon Türk sanat müziğinin genç yorumcuları da davet edilmişti. Parlayan Yıldızlar konserlerinde yer almaya hak kazanan Türk sanat müziğinin genç yeteneklerinde Uygar Efe Bektaş (şan), Mehmet Berkan Geçgen (kamança), 15 Ocak 2024 Pazartesi akşamı İş Sanat sahnesinde olacak.

Konserler saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda başlıyor.