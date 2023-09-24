İş Sanat konser sezonuna 100. Yıl Gala Konseri ile merhaba diyecek

İş Sanat, yeni sezon programını açıkladı. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, yaptığı konuşmada “Yeni konser sezonumuza Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın coşkusuyla başlıyoruz. 2 Kasım’da değerli sanatçımız Murat Karahan’ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde salonumuzda gerçekleştireceği 100. Yıl Gala konserini tüm hayranları gibi biz de heyecanla bekliyoruz. Bir taraftan İstanbul ve Ankara’daki müzelerimizde devam eden Yaşasın Cumhuriyet sergimizin gördüğü yoğun ilginin, diğer taraftan 29 Ekim’de Beyoğlu’nda ziyarete açılacak olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin mutluluğuyla bizim için unutulmaz bir sezona başlıyoruz” dedi.

Konuşmasına geçen sezonun konser ve etkinliklerini anlatarak başlayan Sanat Yönetmeni Defne Turaç sözlerini “bugün burada konser salonumuzun yeni programını anlatmak üzere karşınızdayım. Ancak İş Sanat’ta uzun bir süredir, sezonun hiç bitmediğini hatırlatmak isterim. Her yıl etkinlik mekânlarımızı çeşitlendirerek, yaz – kış daha fazla seyirciye ulaşmak hedefiyle çalışıyoruz. Cuma İş Çıkışı konserlerimiz, Antik Sahne ismini verdiğimiz etkinliklerimiz ve YouTube kanalımızda sürdürdüğümüz yayınlarımızla sanatseverlerin karşısındayız” diye sürdürdü.

Concerto Köln

Dünyaca ünlü topluluk Concerto Köln ile klasik müzik sahnesinin önemli virtüözlerinden Giuliano Carmignola İş Sanat’ta bir araya geliyor. Konser 15 Aralık Cuma, 20.30’da.

Kronos Quartet 50’nci yaş kutlaması

Klasik ve çağdaş müziğin öncü toplulukları arasında yer alan Kronos Quartet, bir araya gelişlerinin 50’nci yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında 16 Ocak Salı, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda.

Cécile McLorin Salvant’ın caz rüzgârı

Billie Holliday, Ella Fitzgerald gibi caz müziğin dünyaca ünlü kadın sanatçılarının izinden giden Cécile Mclorin Salvant, 7 Kasım Perşembe, İş Kuleleri Salonu’nda.

Cécile Mclorin Salvant

“Viyana Gala” gösterisi

İş Sanat, sanatseverleri 5 Ocak Cuma, English Chamber Orchestra ile Viyana Gala konserine davet ediyor…

Wiener Concert-Verein

Viyana Senfoni Orkestrası müzisyenleri tarafından kurulan, bağımsız oda orkestrası Wiener Concert-Verein, Timothy Chooi ile 7 Şubat Çarşamba saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda.

Timothy Chooi

“Beethoven and More”

Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven and More” (Beethoven ve Daha Fazlası) başlıklı konserle 16 Nisan Salı saat 20.30’da, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu’nda.

Müziğe romantik bir dokunuş

Franz Lizst Akademisi’nin seçkin müzisyenlerinin kurduğu Anima Musicae Oda Orkestrası ve Macar asıllı kemancı Gwendolyn Masin 17 Nisan Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda.

Anima Musicae Oda Orkestrası

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, piyano sanatçısı Rüya Taner’in solist olarak yer alacağı konser ile 5 Mart Salı, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda.

Hüzün ve tutkunun büyülü sesi Luz Casal

İspanya’nın dünyaca ünlü pop-rock sanatçılarından Luz Casal, 30 Kasım Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda.

Karsu ile “Dünyanın Sesleri”

Karsu, İş Sanat seyircisiyle ilk kez buluşacak. Konser, 28 Aralık Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda.

“Dost Meclisi” kuruluyor

Halk müziğinin usta sanatçılarından Coşkun Karademir, konuk sanatçılar Buray ve Ceylan Ertem ile Dost Meclisi başlıklı Türk halk müziği konserinde, Etkinlik, 15 Kasım Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda.

Kubat’tan Ege türküleri

Kubat, 7 Aralık Perşembe, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda.

Duygularla dolu: “Forever Tango”

Luis Bravo’nun tango dans topluluğu “Forever Tango”, 23 Mayıs Perşembe, İş Kuleleri Salonu’nda.

İş Sanat klasiği dinletiler

Atilla Birkiye’nin düzenlediği, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletiler 27 Kasım’da Nâzım Hikmet, 11 Aralık’ta Âşık Veysel, 22 Ocak’ta Ahmet Muhip Dıranas, 19 Şubat’ta Nezihe Meriç, 15 Nisan’da Melih Cevdet Anday ile sürecek.

“Cuma İş Çıkışı” buluşmaları

İş Çıkışı konserlerinde 6 Ekim’de Yaşar, 13 Ekim’de ise Pinhani sahne alacak.

Parlayan Yıldızlar

Parlayan Yıldızlar konserlerinin seçmeleri tamamlandı. Seçmelerin ardından 16 genç müzisyenin sezon boyunca İş Kuleleri Salonu’nda vereceği ücretsiz konserlerin ilki 20 Kasım’da başlıyor.

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