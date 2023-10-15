İsokyo’da rüzgârlar doğudan esiyor!

Raffles İstanbul, Tokyo’yla İstanbul arasında bir lezzet yolu yaratmayı hedefleyen İsokyo’nun yeni menüsünü ve yenilenen atmosferini, cemiyet ve iş dünyasından misafirlerine tanıttı. Konukları hoş geldin konuşmasıyla karşılayan Raffles İstanbul Genel Müdürü Andrew Steele, Raffles İstanbul’un imza restoranı İsokyo’nun doğu ile batıyı bir araya getiren modern bir lezzet rotası çizdiğini ifade etti. Steele sözlerine şöyle devam etti:

“Zorlu Center’dan direkt erişimi de olan Raffles Teras’a açılan İsokyo, konuklarını yenilenen interaktif mutfağı ve iç tasarımıyla yepyeni bir atmosferde karşılıyor.”

İsokyo’da Mutfak Şefi Şafak Erten’in tasarladığı yeni menüden imza yemekler, canlı pişirme istasyonlarında konukların beğenisine sunuldu. İstanbul ve Tokyo arasında öne çıkan gastronomi şehirlerinden esinlenerek, o bölgeye özgü ürünlerle hazırlanan imza kokteyller sunan kokteyllerin de bulunduğu geniş bir içecek menüsü var.

İsokyo’da başlayan etkinlik, Raffles İstanbul’un modern bir “speakeasy” anlayışını sınırlı sayıdaki üyeleri için deneyime dönüştürdüğü Writers Bar’da, piyano dinletisi eşliğindeki ikramının ardından sona erdi.

Etkinlikte sohbet ettiğim Şafak Şef, menüdeki tüm tatların kendisi için ayrı bir hikâyesi olduğunu, ancak favori lezzetinin, İsokyo’nun tadım ve à la carte menülerinden de yer alan imza yemeği, Osetra Havyarı ile sunulan Istakoz Dumpling olduğunu söyledi.