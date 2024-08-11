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İstanbul Modern’de açık havada caz keyfi

İstanbul Modern’in “Uzun Cuma” etkinlikleri devam ediyor. Hotshots Jazz Band, 1920'lerden 1950'lere uzanan unutulmaz caz parçalarını rockabilly, swing ve blues tarzlarında yorumlayarak, dinleyicileri geçmişte keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Haber Merkezi
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İstanbul Modern’de açık havada caz keyfi
Hotshots Jazz Band
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İstanbul Modern’in “Uzun Cuma” programı kapsamında 16 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek yeni etkinliğinde, Hotshots Jazz Band açık havada sahne alırken Hepcats İstanbul ekibi ise Boogie Woogie dans atölyesinde ziyaretçilerle buluşacak.

İstanbul Modern’in Mastercard'ın katkılarıyla gerçekleştirdiği “Uzun Cuma” etkinlikleri yaz boyunca devam ediyor. Hotshots Jazz Band, 1920'lerden 1950'lere uzanan unutulmaz caz parçalarını rockabilly, swing ve blues tarzlarında yorumlayarak, dinleyicileri geçmişte keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Konser öncesinde ise Hepcats İstanbul ekibi müzede Boogie Woogie dans atölyesi gerçekleştiriyor. Katılımcılar, caz ve blues müziği eşliğinde yapılan enerjik Boogie Woogie dansının başlangıç adımlarını öğrenecek.

“Uzun Cuma” etkinlik programı şöyle:

16 Ağustos 2024, Cuma / 18.00 Hepcats İstanbul ile Boogie Woogie Dans Atölyesi / 19.00 Hotshots Jazz Band – Açık Hava Konseri.

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