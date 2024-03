Keman sanatçısı Bade Daştan’dan büyük başarı

Takip Et

ÇEV Sanat’ın QNB Finansbank’ın işbirliğiyle sürdürdüğü “Genç Yetenekler” projesinde yer alan genç keman sanatçısı Bade Daştan, dünyanın en önemli müzik okullarından Amerika’daki Curtis Institute of Music’in, yüzlerce başvuru arasından yapılan elemeleri başarıyla geçen üç sanatçı arasından birinci olarak okula tam burslu kabul edildi.

Müzikal anlamda sanatsal üstün yetenek arayışı için sınav açan ve her yıl açtığı sınavda çeşitli enstrümanlardan toplam 10 öğrenciyi kabul eden Curtis Institute of Music, 2024 – 2025 eğitim yılında keman bölümü için açtığı ve sadece üç kişinin kabul edildiği, Shmuel Ashkenazi, Benjamin Beilman, Pamela Frank Herbert R., Midori, Ida Kavafian, Nina von Maltzahn ve Erin Keefe’nin jüri olarak yer aldığı üç aşamalı sınavda tüm jüriden tam not alan tek aday olan Bade Daştan, 1’inci seçilerek büyük başarı sağladı. Sınavın ardından Bade Daştan’ı tebrik eden jüri üyeleri ve Shmuel Ashkenazi, Bade için “Bade sadece büyük bir yetenek değil, o bambaşka, eşsiz bir yetenek!” diyerek açıklama yaptı.

Üstün yetenekli genç sanatçıları global dünyaya yetiştirmeyi amaçlamış ve tüm müzisyenlerin girmeyi hayal ettiği, ancak kabul edilmek için çok zorlu sınavlarla öğrenci kabul eden Curtis Institute of Music, 13 Ekim 1924’te açıldı. Curtis, yalnızca üstün yetenekli olmalarını dikkate alarak seçtiği öğrencilere tam burs sağlıyor ve eğitimleri süresince genç sanatçılara orkestra, opera, solo ve oda müziği sunumları ve programları aracılığıyla kendilerini geliştirmelerine fırsatlar sunuyor.