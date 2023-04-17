Londra Kitap Fuarı Uluslararası Mükemmeliyet Ödülü’nde Yılın Kitabevi Minoa

Londra Kitap Fuarı’nın her yıl düzenlediği “Uluslararası Mükemmeliyet Ödülleri” 2023 (London Book Fair International Excellence Awards - IEA) sonuçları açıklandı. Yılın Kitabevi kategorisinde Türkiye’den Minoa Kitabevi ödüle layık görüldü.

İstanbul Akaretler’de kurulan bağımsız kitabevi Minoa, uluslararası yayıncılık endüstrisinde verilen önemli ödül IEA’ya “Yılın Kitabevi” olarak layık görüldü. Yayıncılık dünyasındaki başarılı örnekleri ödüllendiren organizasyonun jürisi Minoa Kitabevi’ni “İstanbul’da görülmesi gereken bir mekân olmanın yanı sıra örnek bir kitapçı” olarak vurguladı. Jüri üyeleri Minoa’nın, kurucuları ve müşterileri tarafından değer verilen ekibiyle, topluma sevgiyle hizmet vermesinin önemli bulunduğunu belirtti. Minoa, kitapçı; kafe, ikinci el kitap ve etkinlik bölümleriyle jürinin beğenisini topladı.

10 yıldır verilen Londra Kitap Fuarı Uluslararası Mükemmeliyet Ödülleri’nde bu yıl Yılın Kitabevi dışında Yayıncılıkta Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik ve Sesli Kitap Yayıncılığı olmak üzere toplam 4 kategori belirlendi. Başarıların tutku; yaratıcılık ve ustalık açısından değerlendirdiği ödüller, 19 Nisan akşamı Londra’da gerçekleşecek özel bir törenle sahipleriyle buluşacak.