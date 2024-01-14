Macaristan ile “Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği”

Macaristan ve Türkiye arasındaki köklü dostluk ve işbirliği, 1923'te imzalanan dostluk antlaşmasının 100. yılını anmak üzere düzenlenen özel bir konser ve sergi ile başlıyor. ‘Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği’ temasıyla düzenlenen 2024 Macar-Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, Macaristan'ın en ünlü orkestralarından Pannon Filarmoni konser vermek üzere Pécs şehrinden ülkemize gelecek.

Özel konser

21 Ocak Pazar günü gerçekleşecek konserde, Pannon Filarmoni, dünyaca ünlü Macar besteciler Zoltán Kodály ve Béla Bartók'un eserlerini seslendirecek. Ayrıca, "Türk Kodály-Bartók" olarak bilinen Ahmet Adnan Saygun'un 5 No’lu Senfonisi de sunulacak. Saygun, Bartók'un Türk Halk Müziğini derlemek için Türkiye'ye geldiği dönemde hem dostu hem de geziler sırasındaki yoldaşıydı.

Konserde sahne alacak mezzo-soprano Atala Schöck'ün babasının amcasının, bir zamanlar Ankara Üniversitesi Hungaroloji Bölümünün başında bulunan Türkoloji profesörü Dr. László Rásonyi’nin olması da konseri iki ülke dostluğu açısından özel kılıyor. Rásonyi, Bartók’u Türk Halk Müziği derlemeleri için Türkiye’ye davet eden kişi. Konserde Atala Schöck mezzo-soprano ve Levente Molnár bariton olarak sahne alırken orkestrayı şef Gergely Kesselyák yönetecek.

1811'de kurulan Pannon Filarmoni, Mozart'ın çağdaşı Viyanalı şef Johann Georg Lickl tarafından Macaristan'ın güneyindeki Pécs şehrinde kuruldu. Topluluk, 2010 yılında inşa edilen olağanüstü akustiğe sahip konser salonu Kodály Centre'ın daimî orkestrası. Şef Tibor Bogányi yönetimindeki orkestra, uluslararası birçok solisti ağırladı.

“Türkiye’nin İnşasında Macarlar”

Aynı gün Atatürk Kültür Merkezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında katkı sunan Macar uzmanları anlatan ‘Türkiye’nin İnşasında Macarlar’ sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Macaristan Milli Müzesi ve Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle hayata geçen bu özel sergi, 4 Şubat tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Serginin açılışını, müzenin direktörü Judit Hammerstein gerçekleştirecek.

Dünya genelinde her yıl 22 Ocak'ta kutlanan ‘Macar Kültür Günü’ etkinlikleri kapsamında, Pannon Filarmoni Orkestrası 22 Ocak'ta CSO Ada Ankara’da aynı programla sahne alacak. Ankara’da ayrıca fuaye alanında, “Glassification.hu” adlı çağdaş Macar cam sanatçılarının eserlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirilecek.