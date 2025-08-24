Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında sanat ve kültür şöleni

Marmara, Avşa ve Ekinlik Adaları, 31 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek “3 Ada Kültür Sanat Günleri” ile dokuz gün boyunca sanat ve kültürle dolup taşacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Avrupa Birliği destekli Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Marmara Aks Projesi, üç adanın dokuz farklı yerleşiminde toplam 11 etkinlik sunarak ada kültürlerini merkeze alıyor. Çınarlı, Marmara Merkez, Gündoğdu, Topağaç, Asmalı, Saraylar, Avşa Merkez, Yiğitler ve Ekinlik yerleşimlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler, her yaştan katılımcıya hitap eden zengin bir programla sanatseverleri bir araya getirecek.

Etkinlikler, Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği’nin yürütücülüğünde, Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla düzenleniyor. Program, müzik ve dans performanslarından tiyatro atölyelerine, söyleşilerden gastronomi ve arkeoloji temalı etkinliklere kadar geniş bir yelpazede ada kültürlerini keşfetme fırsatı sunuyor. Üstelik tüm etkinlikler ücretsiz ve herkese açık olarak gerçekleştirilecek, böylece adalılar ve ziyaretçiler sanatla buluşma imkânı bulacak.

Çalıştay

Programın en dikkat çekici etkinliklerinden biri, 3 Eylül Çarşamba günü Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi’nde düzenlenecek “Hak Temelli Yerel Kültür Politikası Çalıştayı”. Üç bölümden oluşan bu çalıştay, adaların kültür politikalarını hak temelli bir yaklaşımla ele alacak. İlk bölümde, açılış konuşmalarının ardından “Hak Temelli Kültür Politikası Nedir? Marmara Aks Neler Yaptı?” başlıklı bir sunum yapılacak. İkinci bölümde ise “Kültür Politikası Sohbetleri” başlığı altında üç farklı tema tartışılacak:

Adada Sanatçı Olmak (Asu Aksoy, Eda Yiğit): Adalarda sanatçı olmanın zorlukları ve fırsatları.

Marmara Adası Edebiyat Festivali’nin Hikayesi (Oya Baydar, Esengül Taran, Nevzat Ekmekçi, Adil Çamur): Edebiyat festivalinin adalar için anlamı ve etkileri.

Ada Gastronomisi ve Kültür Politikası (Ebru Koralı, Emine Önel Kurt, Elif Gözler Çamur): Adaların gastronomik mirası ve kültürel politikalarla ilişkisi.

Günün sonunda, Bediz Yılmaz’ın yürütücülüğünde, üç adanın kültür politikalarına yön verecek çalışma grupları oluşturularak geleceğe dair somut adımlar atılacak.

Sanat dolu etkinlikler

“3 Ada Kültür Sanat Günleri”, 31 Ağustos Pazar günü Avşa Adası’nda Sezer Bağcılık Bahçesi’nde düzenlenecek “Avşa Adası’nda Turizmin Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı söyleşiyle başlayacak. 1 Eylül Pazartesi günü Ekinlik Adası İskele Meydanı’nda, Christina Schray Dans Tiyatrosu’nun “Ada ve Hareket” adlı performansı sahnelenecek. 2 Eylül Salı günü Saraylar’da, Ahmet Remzi Dinçer Halk Kütüphanesi’nde Hazel Aymaz ile “Parşömen Yapımı Atölyesi” düzenlenecek. 4 Eylül Perşembe günü Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi’nde Sevinç Erbulak, “Tiyatroda Bir Gün” atölyesiyle çocuklara tiyatro sahnesinin büyülü dünyasını tanıtacak. Aynı günün akşamında Topağaç’ta, Yaşar Abi’nin Çay Bahçesi’nde “Marmara Adası’nda Zeytinin Hikâyesi ve Geleceği” söyleşisi düzenlenecek.

5 Eylül Cuma günü Yiğitler’de (Avşa Adası) Hasan Abi’nin Çay Bahçesi’nde “Bağda Kompost Atölyesi” yapılacak. 6 Eylül Cumartesi günü Gündoğdu Köy Meydanı’nda Burcu Böcekler’in yöneteceği “Cyanotype Fotogram Atölyesi” ile katılımcılar, Marmara Adası’nın bitki örtüsünü kullanarak ışık ve gölgeyle sanatsal baskılar oluşturacak.7 Eylül Pazar günü Asmalı Köy Meydanı’nda çocuklar, “Ada’nın Renkleri” etkinliğinde kolaj ve yaratıcı çalışmalarla adanın doğasını ve renklerini keşfedecek. Program, 8 Eylül Pazartesi günü Marmara Merkez’de Avni Jale Özken Marmara Adalar Müzesi’nde yoğun bir kapanışla sona erecek.

Bağlar sanatla güçleniyor

Marmara Aks Projesi Koordinatörü Dr. Adil Çamur, etkinliklerin adalar arası kültürel bağları güçlendireceğini vurguladı:

“Göç, turizm, tarım ve tarih gibi ada kültürlerine odaklanan bu etkinlikler, sanatçılar, dernekler ve yerel yönetimler arasında iş birliğini artıracak. Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında kapsayıcı bir kültür sanat ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu program, Güney Marmara Adaları’nı Türkiye ve dünyadaki diğer adalarla kültür sanat aracılığıyla buluşturacak.”

Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Aydın Dinçer ise projenin önemine dikkat çekti:

“Adalar ve yerleşimler arasındaki bağların zayıfladığını fark etmiştik. Göreve geldiğimizden beri bu bağları güçlendirmek için çalışıyoruz. İKSV’nin desteğiyle hayata geçirilen Marmara Aks Projesi, bu hedefimizin bir parçası. 3 Ada Kültür Sanat Günleri, hemşehrilerimiz ve misafirlerimizle buluşarak adalarımızı sanatla renklendirecek.”