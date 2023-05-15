Metro Türkiye’den 2023 kahvaltı trendleri

Galataport Liman Restoran’da verdiği davette yeni kahvaltılık ürün kataloğunu ve 650 çeşidi bulan kahvaltılık ürünlerini tanıtan Metro Türkiye; şeflerle iş birliği yaparak hazırlanan trend tarifleri de deneyime sundu.

Etkinlikte Türkiye’nin önde gelen şefleri 2023 kahvaltı trendleri doğrultusunda Metro Chef ürünleri ile leziz tarifler hazırladı. Şef Dilek Yetkiner’den Taze Baharat Yağı ile Zeytin Salatası, Şef Belkıs Boyacıgiller’den Fındıklı Vanilya Granola, Şef Nur Anaç’tan Tuzlu Cheesecake ve Smoothie, Şef Yaren Çarpar’dan Mantarlı Tuzlu Porridge, Şef Müge Ergül’den Limonlu Labne Soslu, Kuru Etli Göz Yumurta, Şef Beril Oymak’tan Vegan Pankek ve Şef Vedat Demir’in yorumladığı menemen tarifiyle hazırlanmış lezzetler masalarda yer aldı.

Profesyonel mutfak şeflerine ve ben kendimi evimin şefiyim diyenlere yol göstermeyi hedefleyen Metro Türkiye’nin 2023 yılının kahvaltı trendleri şöyle oluştu:

Zengin proteinli sürmelikler

Antioksidan bakımından zengin sürülebilir çikolatalar, badem, yerfıstığı ve keçiboynuzu başta olmak üzere restoranların kendi yaptıkları sürmelikler de tüm dünyada yükselişte.

Bitki bazlı alternatifler

Badem ve yulaf sütü gibi bitki bazlı seçenekler, son zamanların en trend kahvaltılıkları arasına girmeye başladı. Ayrıca tüketiciler artık kahvaltı ürünlerinde soya, bezelye ve nohut gibi bitki bazlı protein kaynakları da arıyor.

Kahvaltı yeşillikleri

Güne kahvaltı salatası ile başlamak Avrupa için yeni olsa da ülkemizde özellikle kuzu kulağından yabani sarmaşığa birçok sebze ve yeşilliğin olduğu Ege’de armola peyniri ve sızma zeytinyağlı kahvaltı salataları geleneksel.

Müsli, granola ve gevrekler

Dengeli miktarda besin içeren yulaf ezmesi, buğday gevreği, kuru meyve ve tohumlarla dolu müsliler güne kattığı zindelikle popülerliğini koruyor.

Kahvaltı kâseleri

Bireysel tercihe göre çeşitlenebildiği ve farklı doku ve tatlar sundukları için tek tabaklık kahvaltı kâseleri 2023’te popülerlik kazanıyor. Örnekler arasında yumurta bazlı kâseler, tahıl kâseleri ve kuru meyveli kâseler bulunuyor.

Meyveli içecekler

Hızla yükselişte olan meyveli içecekler tercihe göre meyve, sebze, fındık ezmesi, fıstık ezmesi, süt, yoğurt veya su ile yapılıyor. Uzun süre tok tutan ve son derece sağlıklı olan bu içecekler kahvaltıların yeni gözdesi.

Sıcak tahıllar

Yulaf gibi yemeye hazır sıcak tahıllar gençler arasında çok popüler.