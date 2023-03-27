Metro Türkiye’den afet bölgesindeki restoranlara destek projesi: Benim İşim, Benim Mutfağım

Türk mutfak kültürüne ve değerlerine sahip çıkma amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, “Benim İşim, Benim Mutfağım” projesi ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da bu kültürü yaşatan ancak deprem nedeniyle hasar gören restoranlara yeniden ayağa kalkabilmeleri için can suyu olmayı hedefliyor.

Yeme-içme sektörünün en önemli iş ortaklarından biri olarak üstlendiği sorumlulukla Türk mutfağının sürdürülebilirliğine destek veren çalışmalara imza atan Metro Türkiye, Ramazan ayı boyunca Gastronometro’nun kapılarını dört restorana açacak. Bunun yanı sıra iftar davetlerinde kullanılacak ürünlerin tamamını karşılayacak; şef ekibi ve servis elemanları ile de bu restoranlara destek olacak. Proje kapsamında Antakya Sultan Sofrası, Maraş Paça Kebap Restaurant, Malatya Hacı Baba Restaurant ve Antakya Pöç Kasabı ve Kebap Salonu’nun yöresel lezzetleri ile iftar organizasyonları düzenlemesi için fırsat sunan Metro Türkiye, restoranların elde edeceği gelir ile tekrar ayağa kalkmalarını ve bölgenin mutfak kültürünün yaşamaya devam etmesini hedefliyor.

“Benim İşim, Benim Mutfağım” projesi ile ihtiyaç sahibi restoranların yanında yer alan Metro Türkiye, iftar daveti verecek şirket ve dernekleri Gastronometro’ya bu değerli restoranların müşterileri olmaya davet ediyor.

Sinem Türüng

Ülkemizin en zengin yemek kültürü merkezlerinden Hatay, Kahramanmaraş, Malatya gibi illerimizde birçok restoranın depremin yarattığı ağır hasar nedeniyle artık konuklarını ağırlayamadığını belirten Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng şunları söyledi:

“33 yıldır faaliyet gösterdiğimiz ülkemizde ilk günden bu yana ‘İşin Mutfağında’ yer alıyor ve toplumsal farkındalık odaklı çalışmalara imzamızı atıyoruz. Hem mutfak kültürümüzün kaybolmasını önleyerek bölgedeki damak tatlarını geleceğe taşımak hem de bölge ekonomisine destek vermek için bu bölgenin ustalarına ve restoran sahiplerine destek vermemiz gerekiyor. Bu inançla, yöresel lezzetleri sunan bu restoranların kapılarını tekrar açabilmeleri için üzerimize düşen sorumlulukla yardım elimizi uzatıyoruz. Bölgede sektöre katkıları ile öne çıkmış dört restoranla güç birliği yapıyor, kapılarını tekrar açabilmeleri için ‘Benim İşim, Benim Mutfağım’ projesini hayata geçiriyoruz.

Proje kapsamında, geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan iftar organizasyonumuzu, bu sene afet bölgesinde depremlerde hasar gören restoranlara destek olmak için düzenliyoruz. Amacımız, restoranların iftar yemeklerinden elde edecekleri maddi destekle tekrar ayağa kalkmasını ve yörelerine özgü lezzetleri sunmaya devam etmesini sağlayabilmek. Kişi başı ücretin 1.000 TL olacağı iftar yemeğinde tam kapasiteye ulaştığımız takdirde her bir restorana yaklaşık 500 bin TL gelir yaratabilme, toplamda da 2 milyon TL katkıya ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Metro Türkiye olarak afetten etkilenen tüm üreticilerimizin ve bu ürünlerle mutfağımızı geleceğe taşıyan restoranlarımızın zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz.”