Michelin’li şef Maksut Aşkar, geleneksel lezzet mirasımızı yorumlamaya devam ediyor

İstanbul’da, Bankalar Caddesi’ndeki neolokal’i biliyor musunuz? 2022’de olduğu gibi 2023’te de bir Michelin yıldızı alarak dünyanın en prestijli restoranları arasında yerini korumuş bir restoran. Ayrıca hem müşteriler hem de meslektaşları için rol model ve ilham kaynağı olan; daha sürdürülebilir bir gastronomi anlayışına sahip restoranlara verilen Yeşil Michelin Yıldızı ödülünün de sahibi.

neolokal ekibi, dürüst yemeği toprak anadan ilham, geleneklerinden örnek alarak tasarlayıp misafirlerine sunmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de geleneksel tarifleri ince ayrıntıları ile inceleyerek, tüketilmediği için yok olmaya yüz tutmuş ürünlerle harmanlıyor. Genç ve meraklı ekibin başındaki şef Maksut Aşkar, “biz sahip çıkmazsak, gelecek neslin ellerinde sahip olacağı bir şey kalmayacak” diyor. Lokal mutfağı modern teknikler ve yenilikçi bakış açısı ile birleştirerek ortaya rafine ve yeni bir algı çıkarıyor. Aşkar, burada saydığım ve sayamadığım birçok özellikleri ile benim en beğendiğim, en yaratıcı bulduğum, Türk mutfağını hep bir üst seviyeye taşıyan şefler arasında yer alıyor.

Maksut Aşkar

Maksut Şef’i yıllardır yakından izliyorum. İmzasını attığı yeni restoranı Divia by Maksut Aşkar’ı da… Datça Yarımadası’nda yer alan D Maris Bay’ın içindeki lokantanın menüsünü, geçtiğimiz günlerde Şef’in neolokal’de verdiği özel bir öğle yemeğinde deneyimleme fırsatı buldum.

Ahenkli tabaklar

Aşkar, Divia için ekibiyle beraber toprağın ve denizin cömertliğine saygı niteliğinde özel bir menü hazırlamıştı. Kültürel mirasımıza sahip çıkabilmek ve koruyabilmek, bu mirası gelecek nesillere aktarabilmek için modern teknikler ve yenilikçi bir bakış açısı ile hareket eden Maksut Şef’in hazırladığı menü, Anadolu’nun yüzyıllara dayanan tecrübesi, mevsimsel döngülerin ve yerel ürünlerin etrafında kurgulanmıştı. Geleneksel reçetelerin yanı sıra Anadolu’nun pişirme yöntemleri, bölgesel mutfak kültürü ve çağdaş sunumlar Şef Aşkar’ın yalın ama bir o kadar da renkli tabaklarında ahenkle bütünleşmişti.

Tabaklar önüme geldikçe Maksut Akşar’ın bir ressam, bir yazar, bir orkestra şefi gibi yaratıcı dünyasını bir kez daha hem görmek hem deneyimlemek fırsatı buldum... Bütün uğraşıların için teşekkürler Maksut Şef…