Muş, gastronomik değerleri ile de öne çıkmayı hak ediyor

Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) işbirliği ile düzenlenen Muş Gastronomi Günleri için TAŞFED Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Özrek arayıp davet ettiğinde hiç düşünmeden “tabii ki gelirim” dedim. 15 yıl sonra yeniden Muş’a gidecek, beni çok etkileyen kentin bugünkü halini yaşayacak, görmediğim yerlerini gezip yemediğim yemeklerini tadacaktım. Yöresel Ürünler ve Gastronomi Tanıtım Programı kapsamında da “sürdürülebilirlik” üzerine bir de konuşma yapacaktım…

Muş’un bende uyandırdığı duyguları, izlenimlerimi geçtiğimiz cuma günü Odak köşesindeki yazımda biraz olsun anlatmaya çalıştım: https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/mus-izlenimleri/743437

Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican’ın, üniversite ekibinin farklı farklı alanlardaki çalışmalarına gastronomiyi de eklemesi ve bu konuda sürdürülebilir projeler hazırlanması çok önemliydi… Program da bu kapsamdaki çalışmalardan birisiydi. Rektör Bey, tüm etkinlik boyunca anlattıklarımızı not alarak dikkatle dinledi, gerektiği yerlerde açıklamalarda bulundu…

Muş’ta Anadolu’nun birçok şehrinde olduğu gibi yerel lezzetlerin tadılabileceği bir lokanta ne yazık ki yok. Ancak üniversitede bu yemeklerin unutulmaması için çalışmalar sürdürülüyor. Prof. Dr. Alican, üniversite yemekhanesinde haftada bir gün yöresel yemekler çıktığına dikkat çekti… Mustafa Bey yaptığı konuşmada etkinliğin oluşturulması için üniversiteye destek olan Muş Valisi Avni Çakır’a, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Özalper ve ekibine, Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ve Muş Vakfı’na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek

Gala yemeği

Programın son günü Muş Valisi Avni Çakır’ın katılımıyla Üniversite Konukevi’nde gala yemeği düzenlendi. Vali Çakır yemekteki konuşmasında “üniversitenin Muş tarihi ve kültürü konusunda yaptığı tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz. Muş Gastronomi Günleri programı da bu alanda yaptıkları önemli bir çalışma. Rektörümüzü ve ekibini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, Muş’a ve Muş halkına katkı sunacak tüm çalışmalarında kendilerine destek olacağımızı buradan bir kez daha söylemek istiyorum” dedi.

Vali Bey, Muş'un sahip oldukları yöresel lezzetleriyle, el değmemiş doğasıyla ülkemizin müstesna illerinden biri olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"İlimizin sahip olmuş olduğu değerleri, zenginlikleri, akademisyenlerimizle, gastronomi uzmanlarıyla, yazarlarıyla tekrar gözden geçirdik. Akademisyenlerimizin yaptığı çalışmalarda 102 civarında yemeğimiz ortaya çıktı. Bunlar kitaplaştırıldı ve yöresel lezzetlerimizdeki gastronomideki zenginlik hazinemizin içerisine dahil oldu. Fakat bu anlamda görüyoruz ki gençlerimiz bu yöresel tatların tam farkında değil. Bazı ufak dokunuşlarla bunların sunumları, lezzetleri ya da ticari potansiyeli artırılabilir. Akademisyenlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu kapsamdaki bu çalışma da çok farklı bakış açıları getirdi. Gençlerimizin, buradaki aşçılarımızın, bu işle uğraşan insanlarımızın da ufkunu açtı. Yeni lezzetler, farklı yaklaşımlar ortaya kondu ve bu anlamda da çok faydalı oldu.

Biz, Muş'ta bir taraftan doğa turizmin gelişmesine uğraşırken bir taraftan da dünyada ve ülkemizde gastronomiyi hızla geliştirmek, ilimizin de bu sahnede yerini almasını istiyoruz. Bundan sonra tüm paydaşlar olarak bu tür etkinliklerin daha büyük çaplarda düzenlenmeyi gayret edeceğiz. Ülkemizin çok değişik yörelerinden farklı gastronomi uzmanları, yazarlarıyla buluşarak bu zenginliklerimizi tüm ülkemize sunacak, Muş’umuza katkı sağlayacağız."

Etkinlik katılımcıları ve ev sahiplerimizle birlikte kente tepeden baktık…

Tek bir kitap var

Aslen Muşlu olan, ama İstanbul’da doğup büyüyen Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek ise Muş'un yöresel yemek kültürünü önemsediklerini ifade etti.

Yemek yazarları, akademisyenler, gazeteciler ve şeflerden oluşan 14 kişilik ekiple kente geldiklerini anlatan Özerk, "Muş'un tarihi güzelliklerini gördük. Muş'un mutfağını ve yöresel ürünleri ele aldık. Muş'ta neler yapabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar yürüttük” dedi.

Bayram Özrek’in sahada yoğun bir çalışma ile hazırladığı, Vali Bey’in sözünü ettiği Muş Valiliği yayını “Muş Yemekleri ve Mutfak Kültürü” kitabı, alanındaki tek çalışma. Maalesef satışta bulamadım. Sayın Vali Avni Çakır’dan ricam, gastronomimiz için çok önemli bir kaynak niteliğinde olan bu kitabın yeni baskısının yapılması…