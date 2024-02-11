Mutfak Dostları Derneği’nin yeni başkanı Esin Sungur

Mutfak Dostları Derneği’nde yapılan seçim sonucunda 18. dönem yönetim kurulu belli oldu. Yeni yönetim kuruluna 2018-2021 yıllarında genel sekreterlik, 2022 yılından bu yana ise başkan yardımcılığı görevini yürüten Esin Sungur başkanlık yapacak.

Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olan Mutfak Dostları Derneği’nde yönetim kurulu başkanı olarak görev almanın büyük bir onur olduğunu belirten Esin Sungur, “2026 yılında 35. yaşını kutlayacak olan Mutfak Dostları Derneği, ülkemizde gastronominin tüm bileşenleri ve kültürüyle bugün geldiği noktada önemli katkıları olmuş bir sivil toplum kuruluşu. Bu mirasın bize yüklediği sorumluluk ve bunun getirdiği görev bilinci ile, geçtiğimiz dönemlerde başladığımız ve titizlikle yürüttüğümüz ‘Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri,’ ‘Türk Mutfağının Yapı Taşları Seminer Dizisi’ gibi süregelen çalışmaların yanı sıra, geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘Gıdanın Geleceği Sempozyumu’nu ve diğer projelerimizi etkin şekilde yürüterek bayrağı daha da yükseğe taşımayı hedefliyoruz. Gastronomi kültürünü günümüz gerçekleri ışığında, çok boyutlu bir bakış açısı, disiplinler arası bir perspektifle değerlendirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Ülkemizin özgün lezzetlerini ve yöresel üreticileri desteklemek adına Anadolu Lezzet Envanteri’nin (ALE) oluşturulması gibi önemli çalışmalara imza atan ve gastronomi alanında AB koordinasyonunda uluslararası projeler yürüten Mutfak Dostları Derneği’nin yeni yönetim kurulundaki diğer isimler ve görev dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Başkan Yardımcıları Başar Eryöner, Murat Güllü, Genel Sekreter Nazlı Kalmuk, Sayman Oya Emerk. Üyeler Defne Ertan Tüysüzoğlu, Bülent Karadağ, Dilek Uzunoğlu Örs, Saliha Kayaş, Dilek Urfalılar.