Notre Dame’ın Kamburu balesi tekrar sanatseverlerle

Üç sezondur seyirciyle buluşan, güzel çingene kızı "Esmeralda" ile kambur kilise zangoçu "Quasimodo"nun ölümsüz aşkını anlatan "Notre Dame'ın Kamburu" balesi İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Şubat ve Mart aylarında yeniden sahnelenecek. Victor Hugo'nun aynı adlı romanından esinlenen balenin müzikleri Cesare Pugni'ye, müzik düzenlemesi Bujor Hoinic'e ait.

"Notre Dame'ın Kamburu" balesinin koreografisi ve librettosu Göksel Armağan Davran ve Ahmet Volkan Ersoy’un imzasını taşıyor. Orkestra Şefinin Tolga Taviş olduğu eserde dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını ise Gülay Korkut üstlenecek. 6, 8, 10 Şubat ve 2, 4, 6 Mart tarihlerinde Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak olan Notre Dame’ın Kamburu balesinin biletleri ve sezon programı ile ilgili detaylı bilgiye izmirdob sosyal medya hesaplarından ve operabale.gov.tr web sayfasından ulaşılabilir.