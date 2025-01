Patrick Watson, 14 yılın ardından İstanbul'da!

Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, besteci ve multi-enstrümantalist Patrick Watson, 14 yıl aradan sonra geliyor dönüyor. 20 Mart akşamı DasDas'ta sahne alacak olan sanatçı, kendine özgü müzikal tarzı ve etkileyici vokaliyle biliniyor.Watson, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. 2007 yılında "Close to Paradise" albümüyle büyük beğeni toplayarak Polaris Müzik Ödülü'nü kazandı. Müzik eleştirmenleri tarafından Nick Drake, Jeff Buckley ve Rufus Wainwright gibi isimlerle karşılaştırılan Watson, indie rock, folk ve barok pop gibi farklı türleri harmanladığı kendine özgü bir tarz yarattı. Sanatçının "The Great Escape", "Melody Noir", "Lighthouse" ve "Je te laisserai des mots" gibi şarkıları geniş bir hayran kitlesi tarafından seviliyor. Watson ayrıca, Cinematic Orchestra ile yaptığı "To Build a Home" iş birliğiyle de tanınıyor. Bu şarkı, dünya çapında birçok film ve dizide kullanıldı ve büyük bir popülerlik kazandı.

Patrick Watson kimdir?

1979 yılında Kanada'nın Montreal kentinde doğan Patrick Watson, müziğe erken yaşlarda ilgi duymaya başladı. Piyano, gitar, vokal ve diğer enstrümanları çalabilen Watson, kendi adını taşıyan grubuyla birlikte indie rock, folk ve barok pop türlerinde eserler veriyor.

"Close to Paradise", "Wooden Arms", "Adventures in Your Own Backyard" ve "Love Songs for Robots" gibi albümlere imza atan sanatçı, Polaris Müzik Ödülü'nün yanı sıra birçok ödüle layık görüldü. Watson, ayrıca birçok film ve dizi müziği besteledi.