Pera Film’den Uluslararası Müzeler Günü’ne özel seçki

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), film kültürünü koruma ve dünyayla paylaşma misyonuyla, Almanya'dan DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum ile Uluslararası Müzeler Günü’ne özel bir işbirliği gerçekleştirdi. Kurumlar arası kültürel alışverişin ve sinema mirasının öneminin altını çizen iş birliği çerçevesinde, 1949 yılında kurulan DFF’in “Everything is film, and film is everything” (her şey film ve film her şey) mottosundan yola çıkarak isimlendirilen programda, enstitü küratörleri tarafından seçilen ve Alman sinemasının farklı dönemlerine ışık tutan dört film yer alıyor.

Almanya sinemasının klasik ve çağdaş örneklerinin yanı sıra dünya sinemasının önemli eserlerine, sinema tarihine ışık tutan belgesellere, deneysel filmlere uzanan geniş bir koleksiyona sahip olan DFF koleksiyonundan O (1966), Mädchen in Uniform (1931), Opera Binasında Yangın (1930) ve Zayıf Nokta (1975) adlı filmler, “her şey film” programı kapsamında Pera Müzesi Oditoryumu’nda sinemaseverlerle buluşacak.

Artshop’ta Müzeler Günü indirimi

Pera Müzesi Artshop ve artshop.peramuzesi.org.tr’de satışa sunulan yayınlarda Uluslararası Müzeler Haftası’na özel olarak yüzde 10 indirim uygulanacak. Sanatseverler, tüm yayınlarda geçerli olan kampanyadan 18 – 26 Mayıs arasında yararlanabilecek.

“Zayıf Nokta”

Gösterim programı

O (88’): 15 Mayıs Çarşamba, 19.00 / 25 Mayıs Cumartesi, 15.00

Zayıf Nokta (111’): 17 Mayıs Cuma, 19.00 / 26 Mayıs Pazar, 15.00

Mädchen in Uniform (85’): 18 Mayıs Cumartesi, 15.00 / 29 Mayıs Çarşamba, 19.00

Opera Binasında Yangın (87’): 24 Mayıs Cuma, 19.00 / 1 Haziran Cumartesi, 15.00