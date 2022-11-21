“Saya’nın Sesi” İGA İstanbul Havalimanı’nda

FARUK ŞÜYÜN

İGA İstanbul Havalimanı, İGART ile birlikte, evrensel sanat için de bir merkez olma yolunda. Genç sanatçılara alan açan, gençleri sanatın ve üretimin merkezine koymayı hedefleyen İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın birincisi Betül Kotil’e ait “Saya’nın Sesi” eseri, İGA İstanbul Havalimanı’nda ziyaretçileriyle buluştu. Türkiye’de ilk defa böylesine büyük bir kamusal alan, genç sanatçılara kucak açmış oldu.

Prof. Hüsamettin Koçan başkanlığında yürütme kurulu üyeleri Prof. Gülveli Kaya, Prof. Marcus Graf, Nazlı Pektaş, Murat Tabanlıoğlu, Deniz Odabaş, Mehmet Ali Güveli, jüri üyesi olarak Heykeltıraş Seyhun Topuz ve Seçkin Pirim’in ve Türkiye Tasarım Vakfı’nın çalışmaları sonucu, kendisi bir proje olarak tasarlanan İGART Sanat Projelerinin ilki uygulanarak sonuçlandırıldı.

1923 zil kullanıldı

İGART Sanat Projeleri Yarışmaları serisinin ilkine, 221 proje katıldı. Türkiye’de bugüne kadar verilen en büyük meblağ olan 1 milyon TL ödüllü İGART Sanat Projeleri Yarışması, aynı zamanda ülkemizde kamusal alanda yapılacak diğer projelere de önemli bir referans olacak. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithafen 1923 adet zili bünyesinde barındıran “Saya’ nın Sesi”, İGA İstanbul Havalimanı metro çıkış alanındaki Viyadük Altında ziyaretçilerini bekliyor.

Sergileme 16 farklı alanda sürecek

İGART’ı hayata geçirerek kültür sanat faaliyetleri bakımından önemli bir adım attıklarını dile getiren İGA CEO’su Kadri Samsunlu, İGART’la birlikte, bu yarışmanın ardından 16 farklı lokasyonda daha proje yarışması hayata geçirerek bu yarışmaları sürdürülebilir kılacaklarını aktardı. Samsunlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Havalimanımızda her gün binlerce kişiyi ağırlıyoruz ve bu ziyaretlerin bir deneyime dönüşmesini önemsiyoruz. İGART ile bu deneyimi, yazıyla, fotoğrafla, videoyla misafirlerimize birer hediye olarak sunabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. İGA İstanbul Havalimanı’nın Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olduğunu her zaman vurguluyoruz. Bugün şunu da diyebiliyoruz ki İGA İstanbul Havalimanı artık, Türkiye’nin kültür ve sanatta da dünyaya açılan kapısı... Saya’nın Sesi bugünden itibaren, İstanbul’dan tüm dünyaya ulaşacak.”