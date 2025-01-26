Sultanahmet'te Osmanlı ve Hitit mutfaklarının izinde

İstanbul'un tarihi yarımadasının kalbinde yer alan Deraliye Restaurant, misafirlerini sadece bir yemek deneyiminden öte, zamanda yolculuğa çıkarıyor. Osmanlı saray mutfağının ihtişamını ve Hitit lezzetlerinin gizemini bir araya getiren restoran, Michelin Rehberi’nin 2025 Türkiye seçkisinde üç yıl arka arkaya tavsiye listesine girmeyi başardı.

Restoranın menülerinin arkasındaki isim ise Executive Şef Necati Yılmaz. Ordu'da doğan ve çocukluk hayalini gerçekleştirerek tarihe olan tutkusunu mutfakla harmanlayan Yılmaz, "Sınav sonuçlarıma göre puanım tarih öğretmenliği bölümü ve Anadolu otelcilik bölümlerini tutuyordu. Tarih öğretmenliği bölümüne kaydolmak için bir gün geç kaldığım için turizmci ve aşçı oldum. Tarih öğretmenliği okuyamadım ama mutfakta tarih yapıyorum" diyor.

Executive Şef Necati Yılmaz

Hikâyesi Ordu’da başlıyor

Yılmaz'ın hikâyesi, Perşembe Anadolu Otelcilik Okulu’nda başlıyor. Turizm ve aşçılık eğitimi alırken, bir yandan da Osmanlı ve Türk mutfağı üzerine derinlemesine araştırmalar yapan Yılmaz, Osmanlı Sultanlarının sofralarını süsleyen lezzetlerden, saray mutfağının inceliklerine kadar pek çok bilgiyi titizlikle inceliyor. Uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda çok sayıda Osmanlı saray yemeği tarifinden oluşan bir koleksiyon oluşturan Yılmaz, "Eski kaynakları incelerken, Osmanlı mutfağının sadece zenginlikle değil, aynı zamanda farklı kültürlerin etkileşimiyle oluşmuş bir mozaik olduğunu fark ettim," diyor.

Deraliye'nin menüsünde, Arap, Ermeni, Süryani, İran, Balkan, Kafkas, Rum ve Yunan mutfaklarından izler taşıyan Osmanlı yemekleri yer alıyor. Dana eti ve bademle doldurulmuş tatlı kavun, vişne çorbası, narin kaz kebapları, Hünkâr Beğendi gibi Osmanlı mutfağının klasikleri, Yılmaz'ın elinden yeniden hayat buluyor.

Hitit mutfak kültürü

Ancak Deraliye, sadece Osmanlı mutfağıyla sınırlı değil. Restoran, Anadolu'nun kadim medeniyetlerinden Hititlerin mutfak kültürünü de günümüze taşıyor. Kuzu eti, yaban keçisi ve çeşitli tahıllarla hazırlanan otantik Hitit yemekleri, İskilip Dolması, Malak Tatlısı ve Ninda. Lal (Ballı Ekmek) gibi özgün lezzetlerle birlikte menüde yer alıyor. Deraliye Restaurant, sadece lezzetleriyle değil, sunduğu deneyimle de dikkat çekiyor. Misafirler, yemeklerin hazırlanışını izleyebiliyor, Necati Şef’in verdiği yemek pişirme derslerine katılarak Osmanlı saray mutfağının inceliklerini öğrenebiliyor.