Enka Sanat’ın Şubat’tan Mayıs’a yeni sezon programı açıklandı

ENKA Sanat yeni sezonun açılışını, 4 Şubat akşamı opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke'nin "Geleneklerin Yankısı: Doğu ve Batı'nın Uyumlu Buluşması" başlıklı özel konseri yapacak. Program kapsamında Borusan Quartet, 18 Şubat'ta "Oda Müziğinin Ustaları" başlıklı bir konserle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Konserde, konuk piyanist olarak Özgür Aydın'ın da yer alacak ve Ludwig van Beethoven ile César Frank'ın sevilen eserlerinin seslendirileceği repertuvar sunulacak.6 Mayıs'ta ise yine Borusan Quartet, bu kez "Yansımalar" başlıklı bir konserle sahnede olacak. İsviçreli klarnetçi Reto Bieri'nin konuk solist olarak katılacağı konserde, Claude Debussy ve Bernard Hermann'ın eserleri yorumlanacak. Zuhal Olcay ise 8 Mayıs akşamı ENKA Sanat sahnesinde olacak.

Tiyatro perdesi yeniden açılıyor

ENKA Sanat'ın yeni sezon programı, tiyatroseverler için de oyunları bir araya getiriyor. Hem yerli hem de yabancı yazarların kaleme aldığı yeni oyunların yanı sıra, klasikleşmiş eserlerin güncel yorumları da sahne alacak.

13 Şubat'ta, İbrahim Selim'in tek kişilik performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandığı "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı" oyunu sahnelenecek.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan bir oyun da programda yerini alıyor. Cengiz Özek'in yazıp yönettiği gölge tiyatrosu "Çöp Canavarı", 23 Şubat'ta minik sanatseverlerle buluşacak.

25 Şubat'ta ise Şahika Tekand topluluğu Studio Oyuncuları, "Ölüyor Mu Ne?" adlı oyunla sahne alacak.

11 Mart'ta, Ayşe Draz'ın yönettiği ve Aslı İçözü ile Şerif Erol'u aynı sahnede buluşturan "Yarın Belki De" adlı oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Shakespeare'in ölümsüz eseri "Macbeth", 19 Mart'ta Moda Sahnesi yorumuyla ENKA Sanat'ta sahnelenecek.

21 Mart'ta ise Garip akımının önemli temsilcilerinden Melih Cevdet Anday'ın yazdığı "Müfettişler" adlı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

7 Nisan'da, Ahmet Sami Özbudak'ın kaleme aldığı ve izleyiciyi Osmanlı'nın son dönemlerine götüren "Mercaniye Çok Yaşa" adlı oyun sahnelenecek.

14 Nisan'da Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" eserinden uyarlanan "Estragon Şapkasını Lucky'ninkinin Yerine Giyer ve Lucky'nin Şapkasını Vladimir'e Uzatır" adlı oyun, sıra dışı bir tiyatro deneyimi sunacak.

24 Nisan'da, Elif Temuçin'in Çehov'un "Martı" adlı oyunundan uyarladığı "Martı mıyım?" adlı eser, ENKA Sanat sahnesinde yer alacak.

28 Nisan'da ise Ebru Nihan Celkan'ın kaleme aldığı ve Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın sahnelediği "Babil Kuleleri" adlı oyun izleyicilerle buluşacak.

Mercaniye Çok Yaşa

Genç yeteneklere destek

ENKA Sanat, "Daha iyi bir gelecek için gençlerle sanat" misyonuyla, klasik müzik alanında gelecek vadeden genç yetenekleri desteklemeyi sürdürüyor. Sanat Yönetmenliği'ni Cihat Aşkın'ın üstlendiği ENKA Sahne projesi, bu yıl beşinci yaşını kutluyor. Proje kapsamında, Efdal Altun, Gökhan Aybulus, Mehmet Girgin, Fazıl Say ve Dilbağ Tokay gibi isimlerden oluşan Danışma Kurulu'nun belirlediği genç yetenekler, 16 Mart'ta ENKA Oditoryumu'nda bir gala konseri verecek. Bu özel konserin kaydı ise 22 Nisan'da ENKA Sanat'ın Youtube kanalından yayınlanacak.

Belgesel Maratonu

ENKA Sanat, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde özel bir etkinliğe imza atacak. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinin hayatını anlatan belgeseller, bu özel günde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Belgesel Maratonu, Genco Erkal'ın otobiyografik belgeseli "Genco" ile başlayacak. Ardından, "Türk Tiyatrosunun Kutup Yıldızı" olarak anılan Yıldız Kenter'in hayat hikâyesini anlatan "Caniko" belgeseli gösterilecek. Maratonun son belgeseli ise, Türk tiyatrosunun önemli yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu'nun sanat hayatını ve özel hayatından kesitleri konu alan "Anlatmadan Yapamam" olacak.

Yarın Belki De

Etkinlikler ENKA Oditoryumu’nda

Müzik, tiyatro ve belgesel alanlarında birbirinden etkinliklerin yer aldığı program, sanatın farklı renklerini keşfetmek isteyen herkesi ENKA Sanat'a bekliyor. Etkinliklerin tamamı ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Detaylı bilgi ve biletler için ENKA Sanat'ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.