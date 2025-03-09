Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonları dijital erişime açıldı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kuruluşundan bu yana Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturduğu koleksiyonları, dijital ortamda erişime açıldı. Sanatı ve kültürel mirası daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçlayan bu dijital dönüşümle, müze bünyesinde yer alan Kütahya Çini ve Seramikleri, Oryantalist Resim, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonlarından 2 bin 510 eser İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün web sitesinde incelenebiliyor. Pera Müzesi’nin 20. kuruluş yılı vesilesiyle sağlanan bu dijital olanak; bilim insanları ve meraklılar için değerli bir kaynak oluşturuyor.

Neler var?

Bu çevrimiçi kaynakta, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’nun çoğunluğu Anadolu kökenli Helenistik, Roma ve Bizans ağırlıkları görülebiliyor. Ticaretin yüzyıllar içindeki değişimini merak edenler için değerli bir kaynak niteliği taşıyor. Koleksiyona bağlı Pierre Willemart Sikke Koleksiyonu sayesinde kullanıcılar, dünya tarihinden bir kesiti inceleme fırsatı buluyor.

Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu ile 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan Kütahya çini ve seramik üretim geleneği incelenebilirken; Oryantalist Resim Koleksiyonu ile kullanıcılar, 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar uzanan süreçte yerli ve Avrupalı ressamların özellikle Osmanlı dünyasını ve Türkiye coğrafyasını betimleyen eserlerini inceleme olanağı elde ediyor.

Önemli bir kaynak

Dijital platforma taşınan koleksiyonlar, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün kütüphane tarama sisteminden detaylı arama yapılarak incelenebiliyor. Kullanıcılar, koleksiyon ismi, anahtar kelime, tarih aralığı veya malzeme gibi filtreler kullanarak koleksiyonlara ulaşabiliyor.

Sanatı ve kültürel mirası daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçlayan bu dijital dönüşüm hem araştırmacılar hem de sanat meraklıları için önemli bir kaynak sağlıyor.