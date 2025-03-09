Yıldız Holding, Ramazan’ı geleneksel sergileriyle karşılıyor

Yıldız Holding, “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışı ve “sanatı toplumla buluşturmak” amacı doğrultusunda bu yıl da Ramazan ayında özel sergilere Çamlıca Kampüsü’nde ev sahipliği yapıyor. Geleneksel Ramazan Sergileri, Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü Sergi Salonu’nda 6 Nisan’a kadar haftanın her günü 09:00-17:00 saatleri arasında 0 216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak ücretsiz gezilebilecek.

“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar”

Hattat E. Esra Göncüoğlu, çini sanatçısı Gülmisal Gölebatmaz Eslek, müzehhibe Tuba Asiltürk İlhan ve minyatür sanatçısı Zehra Akdeniz’in, geleneksel sanatlara özgün yorumlarını katarak hazırladıkları 40’ı aşkın eserin yer aldığı “Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisinde dört kadın sanatçının kendi branşlarında bu sergiye özel olarak birlikte hazırladıkları kolektif bir eser de bulunuyor.

“Kadim Köklerin İzinde”

Sergide, kültürümüze ait ögeleri kaleme işleyen tasarımcı Emre Toğlukdemir koleksiyonuna ait her biri kendine özgü bir hikâyeye sahip 36 adet el yapımı kalem, 6 farklı temada sunuluyor. İnce bir işçilikle üretilen bu özel tasarım kalemlerde, altın, gümüş, değerli taşlar, mamut çenesi, balina kemiği fosilleri ve firuze taşı gibi nadir ve özel malzemeler kullanılıyor. “Kadim Köklerin İzinde- Kültürümüzün köklerine derin bir saygı ile” sergisinde, kalemlerin yanı sıra, antika mürekkep şişeleri, esans şişeleri, özel yapım tespihler, mücevherler ve özel yapım defterler de yer alıyor.

“İstanbul Mushafı”

Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından sekiz yıllık bir çalışmayla 10 cilt halinde hazırlanan İstanbul Mushafı, 15 asrın birikimini ortaya koyuyor. İslam sanat tarihindeki üsluplardan ilhamla bezenen ve 11 farklı hat çeşidi kullanılarak yazılan İstanbul Mushafı, Asr-ı Saadetten günümüze kadar bütün İslâm coğrafyasını kapsayan bir bakışla estetik zenginliği sunuyor. Orijinal el yapımı aharlı kağıtlara özel bir teknikle baskısı yapılan bu kıymetli eser de Yıldız Holding’in Çamlıca kampüsünde ziyaretçilerini bekliyor.

“Göz nuru eserler”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü: “‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımızdan hareketle Çamlıca Kampüsümüzde yıl boyunca pek çok sergiye ev sahipliği yapıyor, sanatı toplumla buluşturma gayemizle koleksiyonumuzdaki eserleri Anadolu’nun farklı şehirlerindeki sanatseverlerimizin beğenisine sunuyoruz. Her sene Ramazan ayını, bu mübarek ayın manevi iklimini hep birlikte paylaşmak amacıyla düzenlediğimiz geleneksel sergilerimizle karşılıyoruz. Bu yıl da birbirinden kıymetli, göz nuru sanat eserlerini toplumumuzla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Kıymetli sanatçılarımıza ve eserlerini paylaşan koleksiyonerlerimize teşekkür ediyor; tüm sanatseverleri bu özel sergileri görmeleri için Yıldız Holding Sergi Salonu’na davet ediyoruz” dedi.