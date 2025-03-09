Şanlıurfa’nın geleneksel lezzetlerini şefler yorumladı

Şanlıurfa'nın tarihi atmosferinde misafirlerini ağırlayan Cevahir Han, kentin binlerce yıllık mutfak kültürünü yeni nesillere taşımak amacıyla önemli bir gastronomi projesine imza attı. “Miras Tabaklar” adıyla sunulan projede, Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Cüneyt Asan, Hazer Amani, Doğa Çitçi, Yaren Çarpar ve Yalçın İnam, Şanlıurfa’nın coğrafi işaretli ürünlerinden esinlenerek özgün tabaklar hazırladı. Menünün açılışını yapan İsotlu Omaç, Doğa Çitçi’nin bölge mutfağına atıf yaptığı bir başlangıç oldu. Yalçın İnam’ın hazırladığı Patlıcan Söğürme Bostanası, Birecik patlıcanının isli lezzetini öne çıkarırken, Hazer Amani’nin Kuzu Tandırlı Ekmek Aşı yemeği, geleneksel ekmek aşına modern bir yaklaşım sundu. Cüneyt Asan ve Doğa Çitçi’nin birlikte hazırladığı Firik Kebabı, buğdayın tütsülenmiş hali olan firik ile kebabı birleştirdi. Tatlıda ise Yaren Çarpar, Şanlıurfa’nın meşhur Şıllık tatlısına yenilikçi bir dokunuş ekleyerek “Bi Nevi Şıllık” adlı tabakla lezzet deneyimini tamamladı.

Projeye dair konuşan Cevahir Han Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa’nın gastronomik mirasının geleceğe taşınmasını amaçladıklarını belirterek, “Bu özel tabaklar, Şanlıurfa’nın mutfak kültürünün sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Projemizi geleneksel hale getirerek Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Yalçın İnam’ın hazırladığı Patlıcan Söğürme Bostanası

Tarih ve gastronomi buluşuyor

1600-1649 yılları arasında inşa edilen ve zamanla Şanlıurfa’nın ticaret merkezlerinden biri haline gelen Cevahir Han, 2015 yılında gerçekleştirilen restorasyonla yeniden hayata döndü. Tarihi mekân, sadece bir restoran olarak değil, Şanlıurfa’nın geçmişinden izler taşıyan bir yaşam alanı olarak da dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine hem geleneksel Urfa mutfağını deneyimleme fırsatı sunan hem de tarihi bir atmosferde yemek yeme ayrıcalığı tanıyan han, günümüzde gastronomi turizminin önemli adreslerinden biri haline geldi.

Cevahir Han, sunduğu mutfak deneyiminin yanı sıra, Stone House by Cevahir ile misafirlerine tarihi bir konaklama deneyimi de sağlıyor. 12 odalı ve 2 eyvanlı bu konak, tarihi çarşılara ve Balıklıgöl Havzası'na yakın konumuyla Şanlıurfa'nın mistik atmosferini ziyaretçilere sunuyor. Geleneksel süslemeler ve taş mimariyle donatılmış olan bu konaklama alanı, modern konfor ile tarihi dokuyu birleştiriyor.