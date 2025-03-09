Başkent, baharını müzikle karşılıyor: 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali

Başkent Ankara, 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali ile baharla birlikte sanat dolu bir aya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen festival, 4-30 Nisan tarihleri arasında klasik müzik, modern dans, flamenko ve caz gibi çeşitli sanat dallarında 250’ye yakın sanatçı ve topluluğu Ankaralılarla buluşturacak. Festival, 4 Nisan Cuma akşamı Cenap And anısına, şef Orhun Orhon yönetiminde, Ankara Festival Orkestrası ve ünlü çellist Benedict Kloeckner'in sahne alacağı konser ile başlayacak.

Dünyadan müzisyenler

Festival, dünyanın önde gelen sanatçı ve topluluklarını Ankara’ya getiriyor. Hollandalı Orochi Ensemble, İngiliz dans topluluğu Akram Khan Company, flamenko gösterisi "Woman by Aaron Vivancos", piyanist Charles Owen & Katya Apekisheva ikilisi, Orkestra Akademik Başkent ve şef Tolga Atalay Ün gibi isimler festivalde sahne alacaklar. Ayrıca, caz dünyasının önde gelen isimlerinden Piero Odorici & Roberto Rossi Quintet, Grammy ödüllü Brezilyalı gitarist Yamandu Costa, Çekya'dan Skampa Quartet, Atina Devlet Orkestrası'nın Metallon Brass Ensembleı ve Türkiye'den Semplice Quartet festivalin öne çıkan konukları arasında.

Festivalin kapanış konseri ise 30 Nisan akşamı Mehmet Başman anısına, piyanist Salih Can Gevrek ve şef Marius Stravinsky yönetimindeki Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrası Evgeny Svetlanov tarafından gerçekleştirilecek.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel

Sanata destek

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, festivalin sanatseverlere çeşitli fırsatlar sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yarım asrı geride bırakan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı olarak, yıllardır değişik ülkelerden binlerce sanatçıyı festivalimize davet ederek Başkentimizde ülkemiz müzikseverleriyle buluşturduk. Ankara’nın sanat hayatının zenginleşmesine ve ülkemizin tanıtımına katkı verirken, Türk bestecilerin eserlerinin uluslararası repertuvarlara kazandırılmasının ve genç sanatçılarımızın uluslararası iş birliği konserlerinde yer almalarını sağlamanın mutluluğunu yaşadık.

Gelecek ay gerçekleştirilecek olan 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali de öncekilerde olduğu gibi farklı ülkelerden sanatçı ve topluluğun Türkiye’ye ilk kez gelmesini sağlayacak. Festivalin birbirinden değerli danışma kurulu üyelerinin önerileriyle kategorilerinin seçkin sanatçılarından oluşturulan programımızda dünyada ve Türkiye’de ilk seslendirmelere tanıklık edeceğiz. Atölye çalışmalarında festival sanatçıları ile eğitimlerde buluşma şansını yaşayacak konservatuvar öğrencilerimiz her zaman olduğu gibi festivalimizi ücretsiz izleyebilecekler.

Vakfımız festivalimizde sanatseverlerin birden fazla etkinliğe katılabilmeleri için öz kaynakları ile katkıda bulunmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi Ankara dışından da konserlerimize başta İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Sivas gibi illerimizden gelen müzikseverler, Ankara'nın ekonomik ve kültürel hayatına canlılık katacak.”

Festival biletleri

Festival kapsamında konservatuvar öğrencileri, sanatçılarla atölye çalışmaları yapabilecek ve etkinlikleri ücretsiz izleyebilecek.

Festivalin bu yılki afişi, tasarım yarışmasının kazananı Kayahan Kaya tarafından hazırlandı. Ankara'nın simgesi beyaz Ankara kedisi festival maskotu olarak kullanılıyor.

Festival etkinlikleri, CSO Ada Ankara, MEB Şura Salonu, Bilkent Konser Salonu ve Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi için: Ankara Müzik Festivali Resmi Sitesi, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Resmi Sitesi