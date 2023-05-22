Sur Balık yazı yeni menüsü ile karşılıyor

2005 yılından bu yana hizmet veren ve adını İstanbul’un tarihi surlarından alan Sur Balık, geleneksel Türk damak tadıyla deniz ürünlerini harmanlayarak sunduğu kendine özgü lezzetleriyle, sektörde 18 yılı geride bıraktı.

Sur Balık, yeni sezonu da menüsüne eklediği mevsiminde ve taze lezzetlerle karşıladı. Yöresel tatların ön plana çıktığı menüsünde Bodrum’dan kuver zeytin, Çanakkale’den Ezine peynir ve zeytinyağı, ekşi mayalı tam buğday ve beyaz ekmek ile Rize mısır unundan yapılan mısır ekmeği gibi doğal ürünler kullanan Sur Balık, Türkiye’de yedi farklı lokasyonda yer alıyor.

Sur Balık’ta ön plana çıkan lezzetler arasında; Kadayıfa Sarılı Karides, Avakadolu Karides, Spesiyal Domates Salatası, Levrek Pazı Sarma, Lezzet Topu, Balık Adana, Tuzda Balık, Kalkan, Kaya Levreği ve Somon da yer alıyor.



Sur Balık; ilk şubesi Sarayburnu Surlar’ında Marmara Denizi, Kadıköy, Kalamış manzarası; Arnavutköy’de Boğaz manzarası, Cihangir’de Tarihi Yarımada ve Galata manzarası; Haliç’te Haliç ve Galata Köprüsü, Galata Kulesi manzarası, Kuşadası Le Blue Hotel’in iskelesinde deniz manzarası sunuyor. Ankara’da ve Kızılırmak kıyısındaki Avanos’ta da yine manzaralı mekânlarında misafirlerini ağırlıyor.