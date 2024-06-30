Topkapı Sarayı, Gece Müzeciliği’ne açıldı

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve sonradan gelen padişahlar döneminde eklenen ilave yapılarla günümüzdeki hâlini alan Topkapı Sarayı, gece müzeciliğine açıldı. Topkapı Sarayı’nın bilet ve bilet ürünlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve satış kanallarının yönetilmesi hizmetlerini sunan SICPA Türkiye’nin, Efes ve Hierapolis’teki örnek uygulamaları ve önerileriyle Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı’nda hayata geçirilen Gece Müzeciliği’nin başka tarihi mekânlarda da sürdürülmesi planlanıyor.

Topkapı Sarayı’nın, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen yapıtlarının başında geldiğini ifade eden SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi, “Gece müzeciliği uygulamasının ziyaretçi sayılarına ve turizm gelirlerine olumlu bir artısı olacaktır. Yerli ve yabancı turistlerin, sıcak ve yoğun geçen gündüz saatlerine alternatif olarak, akşamları da müze ve örenyerlerini gezebilmesini sağlayan Gece Müzeciliği, başta Topkapı Sarayı olmak üzere, hem ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının daha çok tanınmasına hem de turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlayacak” dedi.

Gece ziyaretine Cumartesileri açık

Mili Saraylar Başkanlığı’nın Topkapı Sarayı’nda uygulamaya koyduğu gece müzeciliği kapsamında, yerli ve yabancı ziyaretçiler yapıyı ve içindeki çok özel eserleri artık Cumartesi akşamları 21.00 – 23.00 saatleri arasında gezebilecekler. Topkapı Sarayı’nda gece turu Bâb-ı Hümayûn’dan başlayacak. Gezi kapsamında Divân-ı Hümayûn, Harem Bölümü ile üçüncü ve dördüncü avluda yer alan Mukaddes Emanetler, Kaşıkçı Elması ve Altın Taht da görülebilecek.