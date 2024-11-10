Uluslararası Ankara Caz Festivali 20 Kasım’da başlıyor

"Caz Enerjisi" temasıyla bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Ankara Caz Festivali, 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, Ankara’nın farklı mekânlarında caz enerjisini Başkent’e yayacak. Konserler, söyleşiler ve ücretsiz sergi ve eğitim etkinlikleriyle Ankaralılara sanat ve müzikle dolu 10 gün yaşatacak festival, uluslararası misafirleri de ağırlayacak. Dünyadan pek çok sanatçının da performans sergileyeceği festival, katılımcılara zengin bir program sunacak.

Ankara’nın en büyük festivalleri arasında yer alan ve her yıl 10 bini aşkın izleyiciye ulaşan festival aralarında Ankara HiltonSA, CP Ankara Hotel, Altınel Hotel & Convention Center, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Türk Amerikan Derneği, Last Penny Büklüm, Samm’s Bistro, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin de yer aldığı mekânlarda gerçekleştirilecek.

İki eğitim programı ve bir sergi

Festivalde iki eğitim programı ve bir sergi yer alacak. “Sibel Köse ile Caz Vokal Masterclass” ile Goethe Institut destekleri ile festivale katılan Jarrah Dhyan’ın gerçekleştireceği “Caz Atölyesi Jarrah Dhyan- Modern Jazz Composition Techniques”, katılımcılarla buluşacak. Fotoğraf sanatçısı Aykut Uslutekin’in kadrajından “Caz Fotoğrafları” sergisi festival kapsamında gezilebilirken, yıllardır Ankara Caz Festivali’nin fotoğraf ortağı Dijital Akademi sahibi Melih Özbek ile de bir etkinlik gerçekleşecek.

Kasım’da Ankara’nın genç cazcıların ve caz enerjisini yükselten sanatçıların başkenti olacağını ifade eden Caz Derneği Başkanı ve festivalin küratörü Özlem Oktar Varoğlu, festival ile ilgili şunları söyledi:

“Ankara Caz Festivali, havaların iyice soğumaya başladığı sonbaharın hüznünü azaltmak, yeniden doğmak üzere uykuya dalan doğayı biraz gençleştirmek üzere hazırlanıyor. Dostlarımızla buluşup, salonları doldurup dünyanın birçok ülkesinden gelecek genç caz sanatçılarına alkışlarımızla destek olma zamanı yaklaşıyor. Bu yıl #cazenerjisi teması ile şekillenen festivalde ülkemizin önemli caz sanatçılarını değişik projeleri ile ağırlayacağız. 20 Kasım’da başlayacak festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası sanatçıları konuk edeceğiz.”

Detaylı programın www.cazdernegi.org adresinden incelenebileceği festivalin biletleri ise Biletinial üzerinden satışa çıktı.