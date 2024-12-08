Yedi bin yıldır insanoğlunun sofrasında!

Erişte (noodle), Çin menşeili bir gıda. Buradan İpek Yolu ile dünyanın birçok yerine yayılmış. Eriştenin ilk olarak MÖ 5000 yıllarında Çin'de ortaya çıktığı ve daha sonra diğer Asya ülkelerine yayıldığına inanılıyor. Noodle ve erişte… İkisi de uzun, ince ve lezzetli olsa da aslında farklı mutfak kültürlerinden geliyorlar. Erişte, genellikle buğday unundan yapılan ve Türk mutfağının vazgeçilmezi olan bir tür hamur işi. Mantı, börek ve çorbalar gibi birçok yemekte kullanılıyor.

Noodle ise daha geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve pirinç unu, buğday unu veya diğer tahıl unlarından yapılabiliyor. Özellikle Doğu Asya mutfaklarında yaygın. Japon rameni, Çin eriştesi ve Kore udonu gibi çeşitleri var.

Peki, aralarındaki en büyük fark ne? Un çeşidi ve kültürel kökenlerinin yanı sıra, noodle genellikle önceden pişirilmiş olarak satılırken erişte taze olarak da bulunabiliyor. Türkiye’de noodle üretimi yapan markalardan birisi de Indomie. Türk damak tadına uygun lezzetleri sunmayı hedefleyen firma, yerel ve sevilen malzemelerden ilham alarak geliştirilen tariflerle, 7 farklı çeşidi ve 40 ürünüyle Türkiye pazarında yer alıyor.

Tekirdağ Çerkezköy'deki fabrikasında 950 kişiye istihdam sağlayan Indomie, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyor ve fabrikasındaki kadın çalışan oranının yüzde 60'larda olmasını sağlıyor. Dünya çapındaki 50 Indomie fabrikası arasında ilk 5'te yer alan Türkiye fabrikası, lise ve üniversite öğrencilerine staj programlarıyla da gençlere kariyer olanakları sunuyor.

Kapılarını basına açtı

Indomie, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Çerkezköy'deki fabrikasına basın mensuplarının katıldığı bir gezi düzenledi. Geziye katılanlar, fabrikada Indomie'nin hammadde seçimlerinden, paketleme ve sevkiyata kadar tüm üretim ve kalite kontrol süreci hakkında bilgi edindi. Fabrika turu sonrası basın mensupları, üretimini izledikleri taze Indomie noodle'ları Gurme Serisi'nde yer alan Acı ve Baharatlı ile Soya Soslu aromalarıyla deneyimledi.

Indomie yetkilileri, fabrikasının kapılarının, Indomie kalitesini deneyimlemek isteyen herkese açık olduğunun da altını çizdi…