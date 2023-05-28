Yeni nesil restoran lounge konsepti: Sax

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul’un mekânı SAX, yeni nesil restoran lounge konsepti, lezzetleri ve kokteylleri ile dikkat çekiyor. SAX menüsünden başlangıç lezzetleri arasında yer alan ve yerel dokunuşlarla tasarlanmış Çıtır Tzatziki Kadayıf, kadayıfa sarılı labne peyniri, salatalık, dereotu ve frenk soğanının kekik, limon, zeytinyağı, nane ve togarashi baharatı ile tatlandırılmasıyla hazırlanıyor. Peru mutfağının sevilen lezzetlerinden Ceviche ise SAX mutfağında egzotik lezzetler ile buluşuyor. Ananas, mango ve kivi başta olmak üzere zencefil, frenk soğanı, dereotu, renkli biber, limon kabuğu rendesi, nar arpacık soğan, narenciye sosu, altın çilek ve kumkuat ile lezzetlendirilen Egzotik Levrek Ceviche misafirleri lezzet yolculuğuna çıkarmayı hedefliyor.

Kral yengeç etinin avokado, mango, limon, zeytinyağı, frenk soğanı, ahududu, kurt üzümü ve portakal ile tatlandırıldığı Taze Yengeç SAX’ın lezzetleri arasında dikkat çekiyor. Bebek roka, altın pulu, renkli domatesler, fesleğen yağı, balzamik sos ve kuru kekik ile servis edilen Burrata Peyniri ise öne çıkan başlangıçlar arasında yer alıyor. Ara sıcaklarda karamelize ceviz, bal, taze ahududu ve balzamik havyar ile sunulan Çıtır Yufka İçinde Brie, menünün dikkat çeken lezzetlerinden. Deniz ürünlerinden kırmızı ete özenle tasarlanmış zengin ana yemek menüsünde ise yine şefin özel dokunuşları dikkat çekiyor. Mantar veya biber sosu, fırınlanmış mantar, pancar, bebek havuç ve brokoli ile lezzetlendirilen Dana Kontrfile, taze otlu patates ile servis ediliyor.