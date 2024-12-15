“Yeryüzü Halleri”nden sonra “Yeryüzü Renkleri” de sergileniyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan ve Yapı Kredi Step’in katkılarıyla gerçekleştirilen “Yeryüzü Renkleri” Sergisi, 12 Şubat 2025 tarihine kadar Yapı Kredi bomontiada’da sanatseverlerle buluşuyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta sürmekte olan “Yeryüzü Halleri” sergisine eşlik eden “Yeryüzü Renkleri”; beş çiftçi ve beş tasarımcının, doğadan ilham alarak beş renk üzerine ürettikleri çalışmalarla birlikte 27 eseri bir araya getiriyor. Tasarımcılar, “Yeryüzü Renkleri” sergisi için özel olarak ürettikleri tasarımları izleyici ile buluşturuyor. Bu sergi kapsamında tarımsal atıklardan elde edilen boyar madde ile hem kumaş boyamaları yapıldı hem de doğal mürekkeplerle tasarım sürecini anlatan eskizler çizildi.

Ortak tema

“Yeryüzü Renkleri” her canlının eşit öneme sahip olduğuna inanan ve bunu söylemden öte eyleme dönüştüren “Yeryüzü Halleri” sergisiyle ortak temada buluşuyor. Sergi, Yapı Kredi Step’in katkılarıyla dünya üzerinde ihtiyaç duyulan değişim için atılacak adımların birbiriyle olan bağlantısını ve etkisini göstermeyi amaçlıyor. Yapı Kredi Step “Bir tercih çok şey değiştirir” anlayışıyla sürdürülebilir adımlar atmanın önemini vurgulayarak; kullanıcılarına yalnızca yol göstermekle kalmıyor, sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren tüm paydaşlarına alan açacak disiplinlerarası çalışmalara da imza atıyor.

Toprak, “Yeryüzü Renkleri” sergisinde yalnızca bir üretim kaynağı değil; hasadın kutlandığı, birlikte çalışırken nice hikâyelerin paylaşıldığı bir sosyal alan olarak öne çıkıyor. Farklı üretim alanlarıyla eş zamanlı hareket eden sergi, kapsayıcı bir sosyalleşmenin çağrısına dönüşüyor. Sergide, küçük ölçekli üretim yapan çiftçilerle tasarımcılar bir araya gelerek bu çağrıya cevap veriyor.

Aynısefa mürekkebi. Fotoğraf: Birnur Temel Birtane

Çiftçilerin renk paletleri

Küratör Birnur Temel Birtane, sergiye ilişkin şunları söylüyor:

“Sergimizdeki eserler, iklim krizi karşısında toprağı ekip biçmeye olan adanmışlığa tutunarak üretmeye devam eden çiftçilerin renk paletlerine ışık tutuyor. Isırgan, mor soğan kabuğu, dut yaprağı, ceviz kabuğu ve nar kabuğu gibi boyar maddeler, tekstilin başlangıcı ve sürdürülmesi için yüzey ve renk olarak kullanılan toprağın vazgeçilmezliğini kanıtlıyor. Bu birliktelik, toprak kaybedildikçe yalnızca gıdamızı değil, kültürümüzü ve renklerimizi de kaybedeceğimizi gösteriyor; ziraat ve zanaatın yüzyıllardır iş birliği içinde olduğunu hatırlamak için bizi harekete geçmeye çağırıyor. Yeryüzü Halleri sergisine eşlik eden Yeryüzü Renkleri’ndeki eserler, doğanın gücünü ve kapsayıcılığını ortaya koyuyor.”

Sergideki tasarımcılar Arzu Kaprol, Başak Cankeş, Gül Ağış, Simay Bülbül ve Zeynep Tosun, sanatçılara destek veren çiftçiler ise Ayşe Güneş, Emel Duman, Havva Değirmenci, Nermin Çerçil ve Nurşan Güneş.