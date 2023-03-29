25 milyon yıl önce yaşamış yeni bir tür keşfedildi

Bir wombat ile bir keseli aslan melezi olarak tanımlanan Mukupirna fortidentat a adlı canavarın 50 kg ağırlığa sahip olduğu düşünülüyor.

BBC'de yer alan habere göre, hayvana ait kafatası, kemik ve çene parçaları, Avustralya'nın merkezindeki Alice Springs yakınlarındaki bir bölgede bulundu.

Araştırmacılar, bulgunun günümüz keselilerinin nasıl evrimleştiğine ışık tuttuğunu söylüyor.

Flinders Üniversitesi'nden bir ekip, 2 bin saatten fazla çalışarak sert kireç taşından 35 farklı Mukupirna örneği çıkardı.

Araştırmacı Arthur Crichton'a göre yaratık, günümüz vombatlarıyla ortak bir ataya sahip olduğu ve aynı zamanda Thylacoleo carnifex olarak bilinen keseli bir aslana benziyor.

BBC'ye verdiği demeçte, "Onlar, wombatlar ve onların daha koala benzeri akrabaları arasında bir tür evrimsel ara canlı" dedi.