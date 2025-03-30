ABD’de kırsala taşınanlara 50 bin dolar teşvik! Şimdiden başvuru yağıyor

ABD'de kırsal bir şehir olan Pawnee için teşvik planı duyuruldu. ‘Kırsal rönesans’ olarak tanımlanan proje için, bu küçük şehre taşınmaları için insanlara 50.000 dolar teklif ediliyor. Projeye 2 haftadan kısa bir sürede başvuru yağdı.

Yetkililer, insanların yeni evler satın almasına yardımcı olmak için yapılan ödemelerin "kırsal bir rönesans" başlatmasını umuyor.

Başvuru yağıyor

Business Insider'a konuşan Pawnee Ticaret Odası yetkilisi Aaron Sawyer, programın duyurulduğu 14 Mart'tan 27 Mart'a kadar 115 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Boş olan arsalara müstakil evler inşa edildi

Şehrin Vizyon 2030 olarak adlandırılan planı, şu anda boş olan arsalara 25 yeni müstakil ev inşa etme taahhüdüyle başlıyor. Vizyon 2030 web sitesindeki planlar, üç yatak odası, iki banyo, iki araçlık garaj ve geniş arka bahçelere sahip çiftlik tarzı evleri 325.000 dolara fiyatlandırıyor.

50 bin dolarlık ödeme ev peşinatı olarak kullanılacak

Program kapsamında yapılacak 50 bin dolarlık ödeme, yeni ev satın alanlara peşinat yardımı olarak kullanılacak.

Başvurular ailelere, bekar profesyonellere veya emeklilere açık. İlgilenen ev alıcılarının, mevcut işverenlerini, aylık gelirlerini ve hanehalkı büyüklüklerini soran bir başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Pawnee Şehri 'kırsal bir rönesans' hayal ediyor

Vision 2030 internet sitesine göre, peşinat yardımı girişimi, Pawnee Şehri'nin kasabayı canlandırabilecek "kırsal bir rönesans" başlatma çabasının bir parçası.

Şehrin nüfusu azaldı. ABD Nüfus Sayımı'ndan elde edilen en son verilere göre Pawnee Şehri'nin 865 sakini var.