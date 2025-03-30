  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. ABD’de kırsala taşınanlara 50 bin dolar teşvik! Şimdiden başvuru yağıyor
Takip Et

ABD’de kırsala taşınanlara 50 bin dolar teşvik! Şimdiden başvuru yağıyor

ABD'deki kırsal bir şehir olan Pawnee için 50 bin dolarlık teşvik açıkladı. ‘Kırsal rönesans’ olarak adlandırılan plan için şimdiden başvuru yağıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’de kırsala taşınanlara 50 bin dolar teşvik! Şimdiden başvuru yağıyor
Takip Et

ABD'de kırsal bir şehir olan Pawnee için teşvik planı duyuruldu. ‘Kırsal rönesans’ olarak tanımlanan proje için, bu küçük şehre taşınmaları için insanlara 50.000 dolar teklif ediliyor. Projeye 2 haftadan kısa bir sürede başvuru yağdı.

Yetkililer, insanların yeni evler satın almasına yardımcı olmak için yapılan ödemelerin "kırsal bir rönesans" başlatmasını umuyor.

Başvuru yağıyor 

Business Insider'a konuşan Pawnee Ticaret Odası yetkilisi Aaron Sawyer, programın duyurulduğu 14 Mart'tan 27 Mart'a kadar 115 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Boş olan arsalara müstakil evler inşa edildi 

Şehrin Vizyon 2030 olarak adlandırılan planı, şu anda boş olan arsalara 25 yeni müstakil ev inşa etme taahhüdüyle başlıyor. Vizyon 2030 web sitesindeki planlar, üç yatak odası, iki banyo, iki araçlık garaj ve geniş arka bahçelere sahip çiftlik tarzı evleri 325.000 dolara fiyatlandırıyor.

50 bin dolarlık ödeme ev peşinatı olarak kullanılacak

Program kapsamında yapılacak 50 bin dolarlık ödeme, yeni ev satın alanlara peşinat yardımı olarak kullanılacak.

Başvurular ailelere, bekar profesyonellere veya emeklilere açık. İlgilenen ev alıcılarının, mevcut işverenlerini, aylık gelirlerini ve hanehalkı büyüklüklerini soran bir başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Pawnee Şehri 'kırsal bir rönesans' hayal ediyor

Vision 2030 internet sitesine göre, peşinat yardımı girişimi, Pawnee Şehri'nin kasabayı canlandırabilecek "kırsal bir rönesans" başlatma çabasının bir parçası.

Şehrin nüfusu azaldı. ABD Nüfus Sayımı'ndan elde edilen en son verilere göre Pawnee Şehri'nin 865 sakini var.

Bu işleri yapanlar paraya 'para' demeyecek! İşte yapay zekaya göre en dirençli 10 meslekBu işleri yapanlar paraya 'para' demeyecek! İşte yapay zekaya göre en dirençli 10 meslekYaşam
Zelenskiy 'Yakında ölecek' demişti! Putin’e ait limuzin patladıZelenskiy 'Yakında ölecek' demişti! Putin’e ait limuzin patladıDünya

 

Yaşam
Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in tacı geri alındı: İşte yerine yarışacak isim
Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in tacı geri alındı: İşte yerine yarışacak isim
Pandemi uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getirdi mi?
Pandemi uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getirdi mi?
Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül: Birinci oldu
Yaren leyleğin fotoğrafına Avrupa'dan ödül: Birinci oldu
"2030’dan sonra su fakiri ülkeler arasında yer alacağız"
"2030’dan sonra su fakiri ülkeler arasında yer alacağız"
ETKİNLİK-SEN’den “düğünlerdeki yüzde 20 KDV yüzde 10’a düşürülsün” çağrısı
ETKİNLİK-SEN’den “düğünlerdeki yüzde 20 KDV yüzde 10’a düşürülsün” çağrısı
ABD'li metal grubu Megadeth İstanbul'da konser verecek
ABD'li metal grubu Megadeth İstanbul'da konser verecek