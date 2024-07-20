Londra ve İstanbul’daki market fiyatları farkı gıda sorununu ortaya koydu

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, “İstanbul-Londra Market Araştırması” sonuçlarını paylaştı.

İngiltere'nin en büyük zincir marketi Sainsbury's ve İstanbul'daki bir zincir marketten toplanan fiyatların karşılaştırıldığı araştırmada, sonuçlar TL bazında değerlendirilirken, kur farkına karşın İngiltere’nin daha ucuz olduğu görüldü.

Fiyatları karşılaştırırken, asgari ücret kazananların alım gücü farklarına da bakıldı. “Asgari ücretle ne kadar alınabilir?” başlığında gıda ürünlerinde alım gücü farklılığı da öne çıktı.

Londra ve İstanbul’da market fiyatları

Temel bir market listesi oluşturarak İngiltere ve İstanbul özelinde zincir marketlerde alınan fiyatlarda aynı miktardaki ürünlerle yapılan alışveriş, İstanbul Şişli’deki markette 3 bin 297 TL tutarken, İngiltere Londra’daki markette 2 bin 972 TL tuttu.

Sterlin/TL’nin 42,65 seviyelerinde olmasına karşın gıdada Londra’nın İstanbul’dan daha ucuz olması ilgi çekti.

Asgari ücret alım gücü

Yapılan karşılaştırmada asgari ücretin alım gücü de karşılaştırıldı.

Londra yapılan alışveriş, İngiltere’de ödenen asgari ücretin (1.978 pound) yaklaşık yüzde 3’ü kadar tutarda olurken, İstanbul’daki alışveriş Türkiye’de ödenen asgari ücretin (17.002 TL) yaklaşık yüzde 19’una karşılık geldi.

Asgari ücretle ne kadar alınabilir?

Market alışverişi karşılaştırmasında, ürünlerin asgari ücretle ülkelerde ne kadar alınabildiğine de bakıldı.

Tablodaki verilere göre, Londra’da asgari ücretli bir çalışan 296 kilogram kıyma alabilirken, İstanbul’da bu 40 kilograma iniyor. Aynı şekilde İngiltere’deki çalışan 3093 litre süt alabilirken, Türkiye’deki çalışan 425 litre alabiliyor.

“Türkiye'de çok ciddi bir gıda sorunu var”

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökçe, paylaştığı tablolara yönelik, X platformundaki paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

Peki Londra'da yaşayan bir asgari ücretli ile İstanbul'da yaşayan asgari ücretli arasındaki fark ne?

Londra'da yaşayan bir asgari ücreti bu 20 ürünü maaşının sadece yüzde 3'ü ile alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli aynı ürünler için maaşının yüzde 19'unu harcamak zorunda.

Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 296 kilo kıyma alırken İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla sadece 40 kilo kıyma alabiliyor.

Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 994 kilo tavuk kanat, 1070 yumurta, 3093 litre süt, 2896 paket makarna alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli sadece 57 kilo tavuk kanat, 425 litre süt, 871 paket makarna alabiliyor.

Türkiye'de çok ciddi bir gıda sorunu var. Bu sorun yalnızca yüksek enflasyondan kaynaklanmıyor. Üretim de yeterli değil. Yıllarca uygulanan tarım ve hayvancılık politikalarının ağır bedelini halkımız ödüyor.