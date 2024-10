MÜGE ANLI CANLI İZLE: MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM; Ali Can Demirci Son Durum

Türkiye’nin en sevilen sabah programlarından Müge Anlı İle Tatlı Sert, yeni sezonunda da dikkat çeken konularıyla gündeme yön veriyor.

İlginç olaylar, kan donduran cinayetler ve çok sayıda olayın çözüme kavuştuğu Müge Anlı İle Tatlı Sert, her sabah saat 10:00 itibariyle izleyici ile buluşuyor. Müge Anlı canlı izlemek için şu adımları takip edin!

30 EKİM MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı Ali Can Demirci olayının detayları merak konusu. ATV ekranında hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Ali Can Demirci'nin kaybolması işleniyor. Ali Can Demirci'ye ne oldu, son durum nedir?

NE OLMUŞTU?

Ali Can Demirci'nin şüpheli kaybı... 29 Haziran Cumartesi günü Antalya Kemer Konyaltı'ndan kaybolan 32 yaşındaki Ali Can Demirci'yi aramak için ailesi, Müge Anlı'dan yardım istedi. Dört aydır kendisinden haber alınamayan genç adamın akıbeti araştırıldı.

Öte yandan kaynak ustası Ali Can Demirci olayı nedir? 3 çocuk babası Ali Can Demirci'den Haziran ayından bu yana haber alınamıyor.

Müge Anlı’yı canlı olarak izlemek için televizyonlarınızdan veya internetten ATV canlı yayınına girmeniz gerekiyor. ATV canlı yayın linki için buraya tıklayın.